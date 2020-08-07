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أخبار البلد

بعد قرار الحكومة حظر الدخول بدون PCR.. قرار جديد من مصر للطيران

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:55 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، أنه سيتم تطبيق قرار الحكومة المصرية بحظر دخول القادمين إلى الأراضي المصرية، اعتبارا من 15 أغسطس الجاري، بدون تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا.

وناشدت مصر للطيران عملاءها من الاجانب (غير حاملي الجنسية المصرية) ضرورة إجراء تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.


وأوضحت مصر للطيران، أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء سوف يتم استثناء السائحين العرب أو الأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومرسى مطروح وأيضا الركاب الترانزيت إلى المطارات المذكورة أعلاه.



وقررت الحكومة المصري، أمس الخميس، تطبيق حظر دخول القادمين من الخارج بدون نتيجة سلبية لتحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، وذلك اعتبارا من منتصف أغسطس الجاري، ويستثني من هذا القرار المصريين العائدين من الخارج، وأيضا السياح الأجانب والعرب القادمين على متن الرحلات المباشرة إلى المدن السياحية المصرية ويحظر تنقلهم داخل باقي محافظات الجمهورية دون خضوعهم لتحليل الفيروس.

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