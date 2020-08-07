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أخبار العالم

مساعدات أمريكية عاجلة إلى لبنان

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحثا في اتصال هاتفي إرسال مساعدات فورية إلى لبنان.


وفي السياق ذاته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن بلاده ستقدم مساعدات طارئة وضرورية للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.


وأضاف: "سنواصل العمل عن كثب مع السلطات اللبنانية لتحديد الاحتياجات الصحية والإنسانية".


ولفت مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أن وزارة الدفاع "البنتاجون" أعرب عن استعداده للعمل مع الجيش اللبناني لمواجهة تداعيات انفجار بيروت.


وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت رفضها تسليم مساعدات إلى الحكومة اللبنانية، وقالت إنها ستبحث عن آلية تضمن بها وصول المساعدات إلى المواطنين المتضررين.


وأجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زيارة إلى لبنان حيث أعرب عن وقوف بلاده إلى جانب بلاد الأرز في تلافي الآثار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت.


وقالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" إن الأضرار التي نجمت عن الانفجار الهائل الذي ضرب المرفأ في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء الماضي، أجبرت حوالي 100 ألف طفل على النزوح عن منازلهم في العاصمة بيروت، مشيرة إلى أن 120 مدرسة تخدم 55 ألف طفل تعرضت لأضرار مختلفة.


وتقول إحصائيات إن  300 ألف شخص - أكثر من 12٪ من سكان بيروت - غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب الانفجار الذي دمر الأبواب والنوافذ في جميع أنحاء المدينة وترك العديد من المباني غير صالحة للسكن. 
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