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فن

الحب كل ما أريده.. أحمد فلوكس يثير فضول متابعيه بصورة غامضة

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:29 ص
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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ميرنا محمود
نشر الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر احمد فلوكس برفقة  فتاة دون  أن يظهر وجهها مما أثار فضول متابعيه، وعلق قائلًا: الحب ... كل مااريده ... فالحب هو محرك القلوب ...الحب....... .... هو حياتي ... الحب ... حب النجاح .. حب العمل .... حب الحياه ... حب الله ... الحب

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‎يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.
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