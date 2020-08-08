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أخبار البلد

دنيا سمير غانم تتصدر تريند تويتر.. ومغردون: سارة جاما شبهك أكتر منك شخصيا

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:13 ص
سارة جاما
سارة جاما
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ميرنا محمود
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # سمير غانم و جاء ذلك  بعدما نشرت الحسابات الرسمية للنادي الإيطالي، صورا للزي الجديد الخاص بالموسم المقبل وظهر الشبهة الكبير من اللاعبة قائدة فريق السيدات سارة جاما، والفنانة دنيا سمير غانم

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وتفاعل عدد من رواد تويتر و جاءت التعليقات كالاتي :

انضمام الفنانه دنيا سمير غانم لليوفي يعقد يمتد ٣ سنوات

يعني دي مش دنيا سمير غانم بجد !

شبة دانيا سمير غانم جدا في فيلم الفرح

هي ازاي سببها اوي كدا 

يخلق من الشبة اربعين 

"لقيت دنيا سمير غانم تريند قولت يمكن نزلت أغنية ولا حاجة لقيت التريند كله الصورة دي"، 

 فعلا شبه دنيا سمير غانم اكتر منها نفسها 


سارة جاما شبيهة دنيا سمير غانم، ناس كتير شافت الصورة دي على صفحة نادي يوڤنتوس الإيطالي، وافتكرت إن دنيا سمير غانم وقّعت للنادي على سبيل الدعاية للتيشيرت الجديد.. لكن دي في الحقيقة هي سارة جاما قائدة الفريق للسيدات، وقائدة المنتخب الإيطالي للسيدات".
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