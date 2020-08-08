دنيا سمير غانم تتصدر تريند تويتر.. ومغردون: سارة جاما شبهك أكتر منك شخصيا

الشبهة الكبير من اللاعبة قائدة فريق السيدات سارة جاما ، والفنانة دنيا سمير غانم دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # سمير غانم و جاء ذلك بعدما نشرت الحسابات الرسمية للنادي الإيطالي، صورا للزي الجديد الخاص بالموسم المقبل وظهر





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وتفاعل عدد من رواد تويتر و جاءت التعليقات كالاتي :





انضمام الفنانه دنيا سمير غانم لليوفي يعقد يمتد ٣ سنوات





يعني دي مش دنيا سمير غانم بجد !





شبة دانيا سمير غانم جدا في فيلم الفرح





هي ازاي سببها اوي كدا





يخلق من الشبة اربعين





"لقيت دنيا سمير غانم تريند قولت يمكن نزلت أغنية ولا حاجة لقيت التريند كله الصورة دي"،





فعلا شبه دنيا سمير غانم اكتر منها نفسها









سارة جاما شبيهة دنيا سمير غانم، ناس كتير شافت الصورة دي على صفحة نادي يوڤنتوس الإيطالي، وافتكرت إن دنيا سمير غانم وقّعت للنادي على سبيل الدعاية للتيشيرت الجديد.. لكن دي في الحقيقة هي سارة جاما قائدة الفريق للسيدات، وقائدة المنتخب الإيطالي للسيدات".

يوفنتوس تعاقدت مع دنيا سمير غانم في فيلم الفرح " pic.twitter.com/I8MFPTgn29 — Ahmed Reda Elaidy (@ElaidyReda) August 7, 2020

لاعبة المنتخب الإيطالي لكرة القدم النسائية "سارة جاما"

يعني دي مش دنيا سمير غانم ! pic.twitter.com/JQbmfM1Bvn — Emi (@emaanaymann) August 7, 2020