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فن

أخبار الفن.. تصرف إنساني من تامر حسني.. وصور خاصة لـ ليلى علوي

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:43 ص
ليلى علوي مع عائلتها
ليلى علوي مع عائلتها
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نبيل العدوى
نشر موقع صدي البلد العديد من الأخبار المهمة في قسم الفن.. ونورد أهم ما جاء فيها:

نشرت الفنانة ليلى علوي عدد من الصور الخاصة بصحبة أفراد عائلتها بموقع انستجرام، وإنهالت التعليقات التي أثنت على جمالها وحيويتها.

بسبب ظروف جائحة كورونا فقد قررت إدارة مهرجان السينما المصرية بالبرازيل عرض 100٪  من الافلام المعروضة في المهرجان على الإنترنت من خلال المركز الثقافي لبنك البرازيل.  

نشرت الفنانة عبير صبرى صورة جديدة لها  عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

نشرت الفنانة زينة، عدة صور عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، لشقيقتها نسرين، بعد أيام من تعرض الأخيرة لوعكة صحية، وإصابتها بـ نزيف في المخ. 

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أن منزلها يبعد 500 متر عن موقع تفجير بيروت الذي وقع قبل أيام في المرفأ وأسفر عن وفاة العشرات وإصابة الآلاف.

قام  النجم تامر حسني  بزيارة اليوتيوبر مصطفى حفناوي كتعاطف إنساني منه ، بعدما تدهورت حالته الصحية خلال الأيام القليلة الماضية، بمستشفى دار الدفاع الجوي بالتجمع الخامس بالقاهرة.

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