الآلاف يشيعون جثامين المصريين ضحايا انفجار لبنان بمسقط رأسهم بالغربية.. صور وفيديو

شيع الآلاف من أهالى عزبة المنشاوي بقرية بنا أبو صير التابعة لها، بمركز سمنود بمحافظة الغربية، اليوم السبت، جثامين الضحايا أبناء القرية الثلاث، فى انفجار مرفأ بيروت بلبنان، الذى وقع خلال الأسبوع الماضى، وذلك عقب وصول الجثامين للقرية بسيارات الإسعاف، وأداء صلاة الجنازة عليهم ودفنهم بمقابر أسرهم.









وعقب صلاة الجنازة، تم دفن رشدي رشدي الجمل، وإبراهيم عبد المحسن بمقابر أسرتهما بعزبة المنشاوي التابعة لقرية بنا أبوصير، بينما تم دفن على شحاتة بمقابر أسرته بالقرية نفسها، وذلك مشاركة لفيف من الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية بمحافظة الغربية، فى صلاة الجنازة، وتشييع جثامين الضحايا إلى مثواهم الأخير.









وشهدت الجنازة بكاء السيدات وأسر الضحايا، وسط الحزن الذى خيم على جميع المشاركين من كبار وشباب، فى تشييع جثامين ضحايا انفجار بيروت بلبنان الأليم.









وكانت وصلت لمطار القاهرة الدولي، طائرة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم السبت، وعلى متنها جثامين الضحايا الثلاث، وهم: إبراهيم أبوقصبة، وعلي شحاتة، ورشدي الجمل، وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية، بعد إنهاء السفارة المصرية هناك كل الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى أرض الوطن.







