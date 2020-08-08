كارول سماحة تطالب بإقالة مجلس النواب اللبنانى

طالبت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بإقالة مجلس النواب اللبنانى من خلال تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.
وقالت سماحة من خلال تغريدتها :" نطالب أولا بإستقالة #مجلس_النواب #لبنان_ينتفض
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ومن ناحية اخرى دعا الفنان اللبنانى جاد شويرى متابعيه للخروج في مظاهرة مساء اليوم ضد الحكومة اللبنانية، وذلك من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام
نطالب أولا بإستقالة #مجلس_النواب ⛔️#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/N5eGp9dAQ3— CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) August 8, 2020