كارول سماحة تطالب بإقالة مجلس النواب اللبنانى

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دعا الفنان اللبنانى

متابعيه للخروج في مظاهرة مساء اليوم ضد الحكومة اللبنانية، وذلك من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام

ومن ناحية اخرى