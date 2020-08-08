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سيارات

5 أخطاء يقع فيها أصحاب السيارات.. أهمها إهمال زيت الفرامل

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:01 م
أصحاب السيارات
أصحاب السيارات
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أماني نوار
الكثير من أصحاب السيارات يصدقون بعض الشائعات، التي يتم تداولها سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو من بعض الأشخاص الذين لديهم معلومات خاطئة عن صيانة السيارات، وفي هذا التقرير نرصد أهم 5 أخطاء شائعة يصدقها أصحاب السيارات.

يعتقد البعض أن تشغيل مكيف السيارة يستهلك الكثير من الوقود، ويعمل على حرق كميات كبيرة منه، ولكن هذا غير صحيح، وذلك لأن فتح نوافذ السيارة على الطرق السريعة والقيادة بسرعة؛ يؤثر سلبا على قوة المحرك والجهد ويستهلك وقودا أكثر. 

تغيير الزيت عند مسافة تتخطى 4000 إلى 5000 كيلومتر ولكن هذه الأرقام ليست ثابتة وبالتأكيد لاختلاف أنواع الزيت وصلاحيته  ونوع السيارة؛ لهذا السبب ينصح باتباع المعلومات الموجودة في كتب الإرشادات الخاصة بالسيارة.

عدم استخدام منظفات خاصة بالسيارة، البعض يعتقد أن غسيل السيارة يوميا يساعد على تنظيفها، وهذا يؤثر بالسلب، ومن شأنها أن تضر بالسيارة وتزيد من التراكمات وتعمل على إزالة المواد الضرورية.

الكثير لا يهتم بزيت الفرامل ولا يفحصه، وهذا أمر خاطئ، فزيت الفرامل مهم جدا للمحافظة على الفرامل وعملها كي تعمل بكفاءة عالية دون وجود أي أخطار.

أغلب قائدي السيارات يقعون في خطأ وهو عدم اعتماد ضغط معين للإطارات جميعها بمختلف أنواعها ولكن في حقيقة الأمر فإن كل إطار له ضغط يعتمد عليه يختلف عن الآخر.

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