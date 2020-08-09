أبرزهم صفوت الشريف ومصطفى كمال حلمي.. 5 رؤساء للغرفة النيابية الثانية منذ تأسيسها

تنطلق اليوم، الأحد، انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تبدأ انتخابات المصريين في الخارج اليوم، الأحد 9 أغسطس، وغدا، الاثنين 10 أغسطس 2020، وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة 19 أغسطس.









وتبدأ انتخابات الإعادة في 6 و7 سبتمبر للمصريين بالخارج، والإعادة في الداخل 8 و9 سبتمبر، على أن يكون إعلان النتيجة النهائية 16 سبتمبر.









ويعتبر مجلس الشورى المصري، المسمى القديم لمجلس الشيوخ، هو أحد المجلسين النيابيين في مصر، ويعتبر الغرفة العليا للبرلمان المصري، حيث تأسس نتيجة الاستفتاء الشعبي في 19 أبريل 1979، وقد اكتمل كيانه بالتعديل الذي أجري على الدستور وطرح للاستفتاء في 22 مايو 1980.



وفى عام 2013 تم حل مجلس الشورى إبان ثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، إلا أنه بعد إصدار دستور عام 2014 تم إلغاء مجلس الشورى، وتم الاكتفاء بمجلس النواب فقط.







ثم عاد مجلس الشورى بمسماه الجديد مرة أخرى "مجلس الشيوخ" ضمن التعديلات الدستورية فى عام 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، على غرار كثير من المجالس في دول العالم، وألا يكون دوره هامشيًا.









وأصدر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى قانون انتخابات مجلس الشيوخ والذى حدد اختصاصاته التى تتمثل فى مناقشة اقتراحات تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وإقرار معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة ومناقشة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، هذا بالإضافة إلى مناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.









ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير تاريخ رؤساء مجلس الشورى منذ نشأته وحتى آخر رئيس له قبل عودته مرة أخرى بمسماه الجديد مجلس الشيوخ.









محمد صبحى عبد الحكيم

أول رئيس لمجلس الشورى المصري من 1980 حتى عام 1985، وهو رئيس قسم الجغرافيا وعميد كلية الآداب ونائب رئيس جامعة القاهرة سابقًا، ولد في 4 يونيو 1928 بمنطقة شبرا وتوفى فى 3 مارس عام 2009.









شغل الدكتور محمد صبحى عبد الحكيم عدة مناصب، وهى المستشار الثقافى لمصر في موسكو منذ عام 1960 وحتى عام 1970، ونائب ورئيس جامعة القاهرة لشئون الطلاب ومستشار البحوث بجهاز تنظيم الأسرة والإسكان، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة.









على لطفى

تولى الدكتور على لطفى، رئيس وزراء مصر الأسبق، مجلس الشورى، فى الفترة من 4 سبتمبر 1985 حتى 9 نوفمبر 1986، وعقب تركه لمنصب رئيس الوزراء تولى، رئاسة مجلس الشورى فى الفترة من عام 1986 حتى عام 1989 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.











كما شغل منصب وزير المالية في عهد الرئيس أنور السادات ، كما تولى منصب رئيس المجلس الأعلى للثقافة ورئيس لجنة الأحزاب خلال فترة رئاسته لمجلس الشورى.









مصطفى كمال حلمى

انتخب الدكتور مصطفى كمال حلمى عضوًا بمجلس الشورى لدورات أعوام 1980 و1986 و1989 و1992 و2004، كما تولى منصب رئيس مجلس الشورى المصري من 24 يونيو 1989 حتى 23 يونيو 2004، وكذلك شغل منصب نائب رئيس الوزراء للتعليم العالي والبحث العلمي من عام 1974 حتى عام 1976. ‏









‏وترأس المجلس الأعلى للصحافة منذ 24 يونيو 1989 بحكم منصبه كرئيس لمجلس الشورى حتى 23 يونيو 2004، وانتخب نقيبًا للمعلمين للدورتين 1980 و1984، ثم انتخب نقيبًا للمعلمين منذ عام 1989 حتى وفاته.









صفوت الشريف

تولى رئاسة مجلس الشورى فى الفترة من عام 2004 حتى عام 2011، وكان أقوى من تولى المنصب، بالإضافة إلى توليه وزارة الإعلام لعشرة سنوات.









كان أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطني الديمقراطي المصري عام 1977، شغل منصب الأمين العام للحزب من عام 2002 حتى عام 2011، تولى رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات في عهد السادات.











أحمد فهمى

بعد فوز أحمد فهمى بعضوية مجلس الشورى عن محافظة الشرقية، اختارته الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة لرئاسة مجلس الشورى، ومن ثم فاز بمنصب رئيس مجلس الشورى بالتزكية، نظرا لعدم تقدم أي مرشح من نواب المجلس لمنافسة النائب بالترشح أمامه، حيث تولى رئاسة مجلس الشورى فى الفترة من عام 2012 حتى عام 2013.









وكان آخر من تولى المنصب، حتى حل المجلس في 13 يوليو 2013 بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية.