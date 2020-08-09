نجيب جبرائيل يكشف لـ"صدى البلد" حقيقة وجود دواسات حمامات تحمل صورة السيدة العذراء بالأسواق

أكد المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، عدم صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من قيام سلسلة محلات شهيرة، ببيع دواسات لدورات المياه ، مرسوم عليها صورة للسيدة العذراء مريم .





وقال المستشار نجيب جبرائيل – في تصريح لصدى البلد – إنه ذهب بنفسه إلى إدارة الشركة، وتبين كذب هذا الموضوع، موضحا أنه تواصل مع جهاز حماية المستهلك وتأكد بنفسه من عدم صحة الأمر.





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وأضاف جبرائيل أنه اتضح أن المعروض علي مواقع التواصل الاجتماعي ماهو إلا صورة "فوتو شوب" يقصد بها إثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، خاصة في أول أيام صوم السيدة العذراء ، مشيرا إلى أن إدارة الشركة أكدت أن المسلمين يكرمون السيدة العذراء ولها كل التقدير مثلهم مثل جميع المسيحيين.





ونوه المستشار نجيب جبرائيل إلى أنه تواصل مع المستشار القانونى للشركة الذى أكد عدم صحة الموضوع وأنه من المستحيل أن يقبل أحد مثل هذا الأمر وأنه على أصحاب الصورة المتداولة أن يبلغوا عن مكان تواجدها وأن مثل هذا المنتج لا يوجد في اى من فروع الشركة.





واستطرد أن المستشار القانوني للشركة أكد أن هذا الأمر مهين سواء ولا يقبله المسيحي او المسلم لأننا جميعا مصريين ونحيا تحت سماء واحدة، راجيا أن يتم التأكيد من المصدر قبل توجيه اى اتهام، وأن أهم المصانع التى تتعامل معها الشركة مملوكة للأخوة الأقباط.