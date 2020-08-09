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تعليم

بدء اختبارات القدرات بكليتي التربية النوعية والرياضية بمطروح

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:36 م
رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح
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ايمن محمود
أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد بدء اختبارات القدرات بكليتي التربية الرياضية بنين، والتربية النوعية بشعبتيها الموسيقية والفنية، وذلك لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بإحدى الكليتين، للعام الجامعي 2020 /2021.


وأوضح رئيس الجامعة، أن التسجيل الإلكترونى لاختبارات القدرات بدأ أمس السبت ويستمر حتى العشرين من أغسطس الجاري، وذلك وفق الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن اختبارات القدرات تُعقد داخل مقار كل كلية، وفقًا للجدول الزمني وقواعد القبول التي تحددها الكلية.

وأشار ان  أن الجامعة اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان أداء الاختبارات في سهولة ويسر، مع مراعاة كل  الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

الجدير بالذكر أن التقديم يتم من خلال موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2020– 2021، ويستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، والموقع متاح للطلاب على مدار 24 ساعة.
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