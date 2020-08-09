بدء اختبارات القدرات بكليتي التربية النوعية والرياضية بمطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح ، اليوم الأحد بدء اختبارات القدرات بكليتي التربية الرياضية بنين، والتربية النوعية بشعبتيها الموسيقية والفنية، وذلك لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بإحدى الكليتين، للعام الجامعي 2020 /2021.









وأوضح رئيس الجامعة، أن التسجيل الإلكترونى لاختبارات القدرات بدأ أمس السبت ويستمر حتى العشرين من أغسطس الجاري، وذلك وفق الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.





وأشار رئيس الجامعة، إلى أن اختبارات القدرات تُعقد داخل مقار كل كلية، وفقًا للجدول الزمني وقواعد القبول التي تحددها الكلية.





وأشار ان أن الجامعة اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان أداء الاختبارات في سهولة ويسر، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.



