نشرة المرأة.. اعرفي أسباب التهاب الحلق.. وأعراض مرض مصطفى حفناوي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها.





يعاني الكثيرون من التهاب الحلق واللوزتين ، وخلال هذه الفترة سواء المصاب بكورونا أو بنزلة برد عادية و

يعتبر السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بـ التهاب الحلق هو حدوث العدوى الفيروسية، مثل البرد أو الإنفلونزا إليك أسباب أخرى لالتهاب الرئة تعرفى عليها.





البطن من أكثر المناطق التي تتراكم فيها الدهون والشحوم، مما يشوه جمالك.. يمكنك نسف يمكنك نسف الكرش بكل سهولة وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون من خلال اتباع خطة الرجيم التالى لمدة 10 أيام.. إليك طريقة تطبيقه يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.





كل ما تكبر تحلى.. 10 إطلات شبابية لـ ليلى علوي



كل ما تكبر تحلو.. هكذا وصف رواد مواقع التواصل الإجتماعي النجمة ليلى علوي التي تتمتع بجمال خاص، وتحافظ على جمالها ودومًا ما تظهر بإطلالات شبابية تمنحها عمر أصغر من عمرها الحقيقي.

كل ما تكبر تحلو.. هكذا وصف رواد مواقع التواصل الإجتماعي النجمة ليلى علوي التي تتمتع بجمال خاص، وتحافظ على جمالها ودومًا ما تظهر بإطلالات شبابية تمنحها عمر أصغر من عمرها الحقيقي.





نشرت ليلى علوي مؤخرًا صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات أنستجرام، حيث ظهرت بـ لوك شبابي مع الشعر الأصفر والبشرة البرونزية.











تصدر اليوتيوبر مصطفى حفناوي مواقع التواصل الإجتماعي بعد إصابته بـ جلطة في المخ وبسببها دخل المستشفى وتسببت له في غيبوبة منذ أيام ، حيث تصدرت صوره وأخباره تويتر وفيسبوك ، بعد سوء حالته بسبب نزيف المخ ، وتعاطف معه الآلاف على السوشيال ميديا وكذلك العديد من النجوم ومنهم تامر حسني الذي قام بزيارته.





خضع الفنان فاروق فلوكس، لعملية جراحية يوم الجمعة 7 أغسطس، حيث أجرى جراجة استئصال المرارة بأحد المستشفيات الخاصة في الدقي، وبدأ يتماثل للشفاء إليك أسباب استئصال المرارة تعرفى عليها.

