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أخبار العالم

الإطفاء الكويتية تكشف تفاصيل حريق الجهراء

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:01 م
جانب من الإطفاء
جانب من الإطفاء
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محمود نوفل
أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية أن حادث انقلاب صهريج طريق الجهراء والذي تسبب في نشوب حريق هائل أسفر عن إصابة قائد الصهريج فقط دون وقوع اي وفيات.

وأوضحت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية في بيان لها اليوم أن قائد الصهيرج ليس من أبناء الكويت وينتمي لإحدى الجنسيات العربية دون الإعلان عن تفاصيل جنسيته.

وبيًنت الإدارة أن قائد الصهريج " المصاب" تم نقله الي المستشفي عن طريق أحد فنيي الطوارئ الطبية لتلقيه الإسعافات اللازمة.

وذكرت الإدارة العامة للإطفاء أنه تم الدفع بخمس فرق من الإطفاء فور تلقي البلاغ حيث تمت السیطرة على حریق الھائل الذي اندلع في صھریج لنقل الوقود بعد انقلابھ على طریق الجھراء باتجاه مدینة المطلاع مقابل نادي الجھراء الریاضي حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.

يُشار إلى أن حمولة صھریج الوقود (دیزل) كانت تزن  36 ألف لتر .

وألمحت الإدارة إلى أنه تم توجیھ فرق الإطفاء من مراكز الجھراء والجھراء الحرفیة والتحریر ومبارك الكبیر للمواد الخطیرة والإسناد حيث تمكنت من السیطرة على الحادث بسرعة قیاسیة رغم انتشار ألسنة اللھب التي طالت مركبتین وأشجارا على جانب الطریق.

وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن اصابة قائد الصھریج وھو وافد من إحدى الجنسیات العربیة وتم نقلھ إلى المستشفى عن طریق فنیي الطوارئ الطبیة لتلقي العلاج.

الإطفاء الكويتية تكشف تفاصيل حريق الجهراء
الإطفاء الكويتية تكشف تفاصيل حريق الجهراء
الإطفاء الكويتية تكشف تفاصيل حريق الجهراء
الإطفاء الكويتية تكشف تفاصيل حريق الجهراء
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