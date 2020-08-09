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أخبار العالم

شاهد.. كر وفر بين متظاهرين والشرطة اللبنانية في بيروت

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:21 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
تتواصل الاشتباكات العنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في شوارع العاصمة بيروت، بعد اقتحام مبانٍ وزارية منها وزارة الأشغال والمهجرين. 

ومنذ قليل، أصدرت الشرطة اللبنانية بيانا طالبت فيه المتظاهرين السلميين بمغادرة أماكن الاشتباكات، قائلة: "مع ازدياد أعمال الشغب وارتفاع وتيرة الاعتداءات المتكرّرة على عناصرنا نطلب من المتظاهرين السلميين حفاظًا على سلامتهم والخروج فورًا من الأماكن التي تحصل فيها الاعتداءات ولن نقبل بالتعرّض لعناصرنا".

كما اندلعت عدة حرائق  صغيرة في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، إثر تجدد الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بعد فترة هدوء نسبية. 

يأتي ذلك أيضًا وسط عدة استقالات لمسئولين منها وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار، الذي استقال بعد ساعات قليلة من تقديم وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد بعد أن قدمت اعتذارها، مؤكدة أن "التغيير الذي تطمح إليه الحكومة بعيد المنال". 

وانتهى منذ ساعات قليلة الاجتماع بين رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء، حيث أكد البيان الختامي للاجتماع أن الحكومة مستمرة في أعمالها.  

وتواجه الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب، اتهامات بالتقصير في محاسبة المتورطين في الانفجار الذي شهدته العاصمة الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف. 

ومن المرجح أن تبلغ كلفة عملية إعادة إعمار بيروت مليارات الدولارات، فيما ويتوقع اقتصاديون أن تبتلع آثار الانفجار ما يصل إلى 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وشهد الأسبوع الماضي تعاطفا جارفا مع لبنان من شتى أنحاء العالم، وأرسلت دول عدة دعما إنسانيا فوريا شمل إمدادات طبية، لكن لم تصدر إلى الآن تعهدات بتقديم مساعدات مالية.
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