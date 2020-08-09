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حوادث

ضحى بحياته لإنقاذ أمه.. شهيد شهامة جديد بالدقهلية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:18 م
الشاب
الشاب
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همت الحسينى
انهار منزل فوق شاب من افضل شباب محافظة الدقهلية، وسط حاله من الحزن سادت الجميع.

يروى اهالى المنطقه ما حدث حيث قال احمد محمد وهو صديق الراحل عمر سعيد ما حدث قائلا" والد عمر كان تحت والبيت هيقع نادى عليه قاله رايح فين البيت بيوقع قاله ماما فوق هطلع انزلها وطلع ينزلها من فوق يادوب نزلها وهو على السلم وقع عليه وملحقش ينزل وراح الجدع الطيب ابن الحته اللى كان فى حاله وعمره ما زعل حد ربنا يرحمه ويصبر اهله" .


وقال امير محمد صديقه" من اطيب الناس اللى ممكن تحبها طول عمره راجل ، صاحبى من الاعدادية طول عمره صاحب صاحبه والصبح صحيت على اصوات بتصرخ وتنادى على عمر نزلت شفته يا حبببى وهو خلاص دنا مسلم عليه امبارح مكنتش اعرف ان ده اخر سلام بينا، والدته نادت عليه امشى انت وسيبنى رفض وصمم ياخد بأيديها وهو ملحقش زينة الشباب والله".

وأضاف شهود العيان، أن المنزل انهار على عدة مراحل ورغم ذلك لم يستغرق انهيار المنزل بالكامل ما يقرب من ١٠ دقائق حتى انهار تماما.
وشيع العديد من اهالى مدينة المنصورة فقيد الشباب وسط حالة من الحزن والالم ودعوات للفقيد بالرحمه حتى تم دفنه بمقاير العائلة.
كانت مديرية أمن الدقهلية، تلقت إخطارا عقب ورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من أهالى شارع المعهد الفنى الصحى بالمنصورة، بانهيار منزل مكون من 4 أدوار بشارع منتصر متفرع من شارع جيهان بالمنصورة.

وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى حول المكان، وبسؤال الأهالى أكدوا أن المنزل يقطنه طالب جامعى ووالدته فقط.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثمان الطالب ويدعى عمر سعد مكرم، فيما أصيبت والدته زينب على محمود، بكدمات وجروح طفيفة، وتصادف مرور محمد فتحى عبد الحميد، والذي تعرض لكسر يده وجرى عمل جبيرة له وتصرح لهما بالخروج
ضحى بحياته لإنقاذ أمه.. شهيد شهامة جديد بالدقهلية
ضحى بحياته لإنقاذ أمه.. شهيد شهامة جديد بالدقهلية
ضحى بحياته لإنقاذ أمه.. شهيد شهامة جديد بالدقهلية
ضحى بحياته لإنقاذ أمه.. شهيد شهامة جديد بالدقهلية
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