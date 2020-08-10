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منوعات

لا تتوقعها أبدًا.. 3 أعراض غامضة لفيروس كورونا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:12 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
ظهرت أعراض كورونا فيروس في العديد من الأشكال، في حين أن السعال والحمى من أكثر علامات "كوفيد -19" يمكن أن يتسبب الفيروس أيضًا في ظهور أعراض قد لا تتوقعها.

أعراض فيروس كورونا المعتادة هي ارتفاع في درجة الحرارة ، وسعال جديد ومستمر ، وفقدان أو تغيير في حاسة الشم أو التذوق. لكن قائمة الأعراض لا تنتهي عند هذا الحد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

فالأعراض غير المعتادة لفيروس كورونا هي 3 أعراض خفية وهما مشاكل العين والارتباك وأعراض الجهاز الهضمي.

مشاكل العين
قد يتسبب فيروس COVID-19 في مشاكل في العين مثل تضخم الأوعية الدموية الحمراء وتورم الجفون والري المفرط وزيادة الإفرازات، وقد تسبب العدوى أيضًا حساسية من الضوء وتهيجًا.

الارتباك
الارتباك هو أيضًا عرض من أعراض فيروس كورونا التييجب ملاحظتها، كما أنه COVID-19 يسبب ارتباكًا لدى كبار السن ، وخاصة أولئك الذين يعانون من التهابات شديدة.

أعراض الجهاز الهضمي
تؤثر أعراض كورونا على الجهاز الهضمي ما في ذلك جميع أعضاء الجهاز، قد يسبب مرض كوفيد -19 أعراضًا معتدلة في الجهاز الهضمي ، بما في ذلك فقدان الشهية والغثيان والقيء والإسهال، قد تستمر هذه الأعراض ليوم واحد فقط.

فقد يعاني بعض الأشخاص المصابين بـ COVID-19 من الإسهال والغثيان قبل الإصابة بالحمى وأعراض الجهاز التنفسي.
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