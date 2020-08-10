كيف توفي مصطفى حفناوي؟ القصة الكاملة

يومان فقط انقلبت فيهما مواقع التواصل الإجتماعي رأسًا على عقب بعد إصابة اليوتيوبر مصطفى حفناوي الشهير، حيث بدأ أصدقاء مصطفى في نشر تفاصيل حالته الصحية على مدار يومين، حتى توفي اليوم مصطفى حفناوي بعد تدهور حالته الصحية وعدم قدرة الأطباء على السيطرة على حالته.





كيف توفي مصطفى حفناوي بجلطة في المخ؟

بدأت قصة مصطفى حفناوي يوم الخميس الماضي حين شعر بألم في معدته وكتفه الأيمن ، وتوجه للمستشفى وتم تشخيصه بأنه مصاب بالتهاب في القولون وتم حجزه لإجراء فحوصات وإشاعات طبية.





أصدقاء مصطفى حفناوي تحدثوا مع الأطباء وقالوا إن الأعراض التي يعانيها مصطفى حفناوي هي أعراض جلطة لكن الأطباء أكدوا أنها مجرد التهابات في القولون، وبعدها بدأت تتدهور حالة مصطفى حفناوي ودخل في غيبوبة.





قام أصدقاء مصطفى حفناوي بتصوير مقطع فيديو وعرضوه على طبيب آخر خارج المستشفى، وبدوره أكد هذا الطبيب أن مصطفى حفناوي يعاني من أعراض جلطة ولا بد أن يخضع لأشعة رنين على المخ.





وبحسب رواية أصدقاء مصطفى، فإن المستشفى تأخر في إجراء تلك الأشعة التي تم عملها بعد ساعات طويلة من مرض مصطفى حفناوي بـ 6 ساعات، وبعد إجراء الأشعة تبين أنه مصاب بالفعل بـ جلطة في المخ وضمور تام في النصف الأيمن للمخ.



