كيف أعرف أنني حامل من السرة وبدون تحاليل من أول يوم تلقيح





كيف اعرف انى حامل من السرة









لا توجد طريقة علمية تخبرك أو تؤكد حدوث الحمل عن طريق السرة لكن فى المقابل هناك بعض الطرق القديمة التي كانت تقوم بها بعض النساء للكشف عن حدوث الحمل في منطقة السرة وبواسطة اليدين من خلال إستلقاء المرأة على ظهرها ويتم الدق على السرة وعند سماع صوت مكتوم يكون بذلك هناك حمل





كيف اعرف انى حامل بدون تحاليل

للحمل المبكر تعد أبرزها شعور المرأة الحامل بالغثيان والإرهاق فى الصباح خاصة عند الإستيقاظ وبدون القيام ب اختبار الحمل هناك مجموعة من أعراض الحمل المبكر إليك أبرز تلك العلامات أعراض كثيرةإليك أبرز تلك العلامات للحمل المبكر

إقرأ أيضا ..للوقاية من الإمساك.. إليك هذا النظام الغذائي تأخر نزول الدورة الشهرية :



تأخر ميعاد الدورة الشهرية من أبرز أعراض الحمل لمن هم لديهم فقط دورة شهرية منتظمه

- عدم الرغبة فى تناول الطعام



قد تشعر بعض النساء بالنفور من أنواع معيّنة من الأطعمة، أو بعض الروائح من أول أيام الحمل تعرفى عليها



- ضغط الدم

تُعد مشكلة خفقان القلب واضطّراب نظم القلب من المشاكل الصحيّة الشائعة لدى الأم خلال الحمل، وتجدر الإشارة إلى أنّ ضغط الدم ينخفض في معظم الحالات خلال المراحل الأولى من الحمل

الشعور بوخز فى الثدى :

الشعور بوخز فى الثدى قد يكون بسبب الحمل ويمكن للتغيرات الهرمونية أن تجعلك تشعرين بألم فى الثدى والشعور بالأنتفاخ من المحتمل أن يقل ذلك مع تقدم الحمل







كيف اعرف انى حامل بولد



وفقا لتقرير نشره موقع Healthy Mummy كانت الأمهات في الأجيال السابقة يجربن أساليب علمية أقل.إليك أبرز اساطير الحمل بولد أو بنت







أول قدم إلى الأمام أثناء المشى .. "امش بقدمك اليمنى أولًا فذلك يعنى أن لديك ولد ؛ و العكس ، لديك فتاة ".





رشة ملح .. عندما تحمل المرأة طفلًا وترغب في معرفة ما إذا كانت تحمل ولدًا أم بنتًا ، فعليك رش الملح على رأسها وهي نائمة ، حتى لا تكون على علم بذلك. عندما تستيقظ ، لاحظ الاسم الذي تقوله أولًا. إذا قالت اسم الرجل فسيكون صبيًا وإذا قالت اسم امرأة فستكون فتاة ".





الأطعمة التي تتوق إليها .."لأن الفتيات يتمتعن بالحلاوة بطبيعتهن ، إذا كنت تحمل ببنت ، فستشتهي الأطعمة الحلوة ؛ الأولاد ،موبالنسبة للولد ، سيكون لديك اشتهاء الأطعمة الحامضة والمالحة ".

كيف اعرف انى حامل من أول يوم تلقيح



علامات عديدة تظهر على المرأة الحامل من أول يوم تلقيح قد تكون مؤشرات لحدوث الحمل إليك أبرز تلك العلامات وفقا لموقع هيلث لاين



إفرازات مهبلية :-



معظم النساء الحوامل يعتبر تزداد لديهم الإفرازات المهبلية في وقت مبكر في الأشهر الثلاثة الأولى وخلال فترة الحمل.

- ارتفاع في درجات الحرارة :-

الشعور بارتفاع طفيف فى درجات الحرارة من أبرز أعراض الحمل فى المراحل المبكرة أيضا

-تقلصات البطن والامساك

يتسبب الحمل فى حدوث تقلصات فى البطن والشعور بالانتفاخ ويحدث ذلك بسبب حدوث خلل فى الهرمونات مع بدايات الحمل





وقد يكون الأمر بسيطًا وفقا للعديد من الأساطير مثل النظر إلى السرة و لمعرفة ما إذا كانت "تبتسم" أو "عابسة"ومجموعه أخرى من الاساطير ترد على الاسئلة التى تدور فى ذهن الكثير من السيدات مثل كيف اعرف انى حامل بدون تحاليل وكيف احرف انى حامل فى ولد وكيف اعرف انى حامل من اول يوم تلقيحالسره ونوع الجنين .. إذا كانت السرة مبتسمًة فانت حامل فى صبى وإذا كانت عابسة لاسفل فهي فتاة!