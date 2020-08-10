AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أخبار الحوادث.. حبس عروسة وابن عمتها وصديقه بالبحيرة.. مقتل مسنة إفريقية في ظروف غامضة بالعجوزة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:35 م
أخبار الحوادث
أخبار الحوادث
Advertisements
عمرو خليفة - مصطفي الرماح
نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:


لقي سائق مصرعه وأصيب 7 أشخاص آخرون من محافظة سوهاج في حادث سير وقع مساء اليوم الثلاثاء إثر إنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الشرقي ـ بحري نفق بياض العرب ـ ونقلت سيارات الإسعاف المصابين وجثة المتوفي إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".


حددت المحكمة الاقتصادية جلسة ١٨ اغسطس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة كل من مازن ابراهيم الطاهر محمد وشهرته مازن المميز وشيماء احمد شحاته شاكر و4 متهمين أخرين، لاتهامهم فى قضية منة عبد العزيز فتاة التيك توك.


قرر المستشاران أحمد أبو الهدى ومحمد سليم، وكيلا النائب العام، تحت إشراف المستشار أحمد رجب، مدير نيابة الدلنجات الجزئية، أمانة سر رامى نبوى وعبدالعزيز فراج، حبس عروسة، وابن عمتها وصديقه؛ لاشتراكهم فى قتل خطيبها قبل الزفاف بأيام قليلة، وذلك بسبب رفضها الزواج منه. 


أعلنت الهيئة الوطنية برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الطرق الصحيحة للتصويت.. وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، ضرورة التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع، مضيفا أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.


أنهت أجهزة وزارة الداخلية، استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس الشيوخ 2020) بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.


عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة مسنة إفريقية الجنسية في حالة تعفن شديد داخل شقتها بمنطقة العجوزة بعد مقتلها في ظروف غامضة. 


آيدت المحكمة الإدارية العليا دائرة التعليم، قرار مكتب التنسيق بترشيح طالب حاصل علي الثانوية الكويتية في العام الدراسي ٢٠١٦، لكلية التجارة جامعة آسيوط، دون كلية الهندسة التى كان يرغبها الطالب وأقام الطعن بغرض تحويله لها لحصوله علي ٩٨٪؜، ولكن تنسيق كلية الهندسة لطلبة الثانوية غير المصرية كان أكبر مما حصل عليه الطالب للالتحاق بكلية الهندسة، ورفضت المحكمة طعنه وألزمته بالمصروفات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الحوادث.. ندى تركت خطيبها فألقى عليها مياه نار.. قاتل بنت عمته في قنا: قتلتها وولعت في جثتها

القاتل خنقها بقطعة قماش.. مقتل مسنة إفريقية في ظروف غامضة داخل شقتها بالعجوزة

قتلوا خطيبها قبل الفرح بأيام.. حبس عروسة وابن عمتها وصديقه بالبحيرة

لم أكن أنوي قتله .. ننشر اعترافات المتهم بقتل عريس قبل زفافه

ترشيحاتنا

والد طالب الثانوية المتوفى: ابني كان يتقي الله في كافة أفعاله.. وأناشد الجميع الدعاء له

كيف توفي مصطفى حفناوي؟ القصة الكاملة

مصطفى حفناوي يتصدر تويتر.. ومغردون: ماذا بينك وبين الله؟

رويترز: انفجار قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت

شاهد .. بكاء مذيعة قناة الزمالك على الهواء حزنا على وفاة مصطفى حفناوى

نقطة ثمينة.. ميدو يعلق على سقوط الزمالك في فخ التعادل أمام الاتحاد بالدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المرحلة الأولى لم تنته .. مجدي بدران يكشف أسباب الموجة الثانية لـ كورونا

بملابس أنيقة .. لطيفة تخطف الأنظار فى جلسة تصوير جديدة.. شاهد

أيها أجمل؟.. ريهام أيمن تبرز جمالها بـ 3 تسريحات شعر مختلفة