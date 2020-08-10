أخبار الحوادث.. حبس عروسة وابن عمتها وصديقه بالبحيرة.. مقتل مسنة إفريقية في ظروف غامضة بالعجوزة

نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:









لقي سائق مصرعه وأصيب 7 أشخاص آخرون من محافظة سوهاج في حادث سير وقع مساء اليوم الثلاثاء إثر إنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الشرقي ـ بحري نفق بياض العرب ـ ونقلت سيارات الإسعاف المصابين وجثة المتوفي إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".









حددت المحكمة الاقتصادية جلسة ١٨ اغسطس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة كل من مازن ابراهيم الطاهر محمد وشهرته مازن المميز وشيماء احمد شحاته شاكر و4 متهمين أخرين، لاتهامهم فى قضية منة عبد العزيز فتاة التيك توك.









قرر المستشاران أحمد أبو الهدى ومحمد سليم، وكيلا النائب العام، تحت إشراف المستشار أحمد رجب، مدير نيابة الدلنجات الجزئية، أمانة سر رامى نبوى وعبدالعزيز فراج، حبس عروسة، وابن عمتها وصديقه؛ لاشتراكهم فى قتل خطيبها قبل الزفاف بأيام قليلة، وذلك بسبب رفضها الزواج منه.









أعلنت الهيئة الوطنية برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الطرق الصحيحة للتصويت.. وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، ضرورة التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع، مضيفا أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.









أنهت أجهزة وزارة الداخلية، استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس الشيوخ 2020) بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.









عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة مسنة إفريقية الجنسية في حالة تعفن شديد داخل شقتها بمنطقة العجوزة بعد مقتلها في ظروف غامضة.







