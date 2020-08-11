تؤثر على 2 مليار مستخدم.. واتساب تطور ميزة مهمة

كشف تطبيق المراسلة WhatsApp واتسآب ، أنه يعمل على تطوير ميزة دعم أجهزة متعددة لحساب واحد لتطبيق واتسآب ، وأن إطلاق الميزة سيكون خلال الأيام القادمة على هواتف آيفون وأندرويد ولأكثر من 2 مليار مستخدم.





وبحسب موقع The Verge فإن مستخدمى واتسآب لن يضطروا إلى تشغيل واتسآب على جهاز الكمبيوتر من خلال WhatsApp Web الذى يتطلب تشغيل التطبيق من خلال الهاتف عن طريق رمز QR code .









وسيقوم المستخدمون من خلال ميزة بالقدرة على تثبيت تطبيق واتسآب على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب بطريقة منفصلة، كما تدعم الميزة مزامنة سجل الدردشة ، مما يسمح لمستخدمي واتسآب بمزامنة رسائلهم عبر هذه الأجهزة.





ويتيح تطبيق واتسآب تسجيل حتى 4 حسابات على هواتف وأجهزة مختلفة بنفس الرقم، مع إدارة وإضافة الأجهزة المرتبطة بأرقامهم المسجلة في واتسآب.





وكان أطلق واتسآب، ميزة جديدة في أحدث إصدار لنظام beta بيتا في هواتف آيفون، ميزة جديدة عبارة عن تخصيص صور وخلفيات لكل محادثة من محادثات اتسآب، سواء في الدردشة الجماعية Groups WhatsApp أو المحادثات الفريدة مع الأهل والاصدقاء.



