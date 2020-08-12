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منوعات

سبب جديد لتفشي فيروس كورونا في العالم.. مفاجئ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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محمد علي


استطاع باحثون أمريكيون التوصل إلى عامل جديد يقوم  على التوسع في نشر فيروس كورونا المستجد، كوفيد19 في المجتمع بشكل ، ولا يتوقعه أحد، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

قال باحثون في جامعة ولاية كولورادو الأمريكية إن هناك بروتين مشفرا بواسطة  SARS-CoV-2، يساعد على الانتشار السريع للفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19"، من خلال الخلايا في جسم الإنسان.


وكشف المعلومات الباحثان إريك روس وشون كسكارينا، باحثا الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية في جامعة ولاية كولورادو.



ووجد الباحثان  أن البروتين nucleocapsid، أو كما يعرف ببروتين N، الموجود في فيروس SARS-CoV-2، لديه إمكانية فصل السائل، مثل  فصل الزيت عن الماء لتسهيل التغليف من الحمض النووي الفيروسي إلى جزيئات فيروس جديدة يمكنها إصابة الخلايا المجاورة.


وقال روس: "يمكن للخلية أن تتفاعل إذا حدث إجهاد من خلال إجراء تغييرات في البيئة الخلوية".


وأضاف كسكارينا: "من الواضح أن الفيروسات تريد تجنب دفاعات الخلية. إنها تريد أن تكون معدية".

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