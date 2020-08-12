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مرأة

كيف تتجنب الموجة الثانية لكورونا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:39 م
كيف تتجنب الموجة
كيف تتجنب الموجة الثانية من كورونا
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اسماء محمد
يحذر العديد من الاطباء وخبراء الصحة من عودة موجة ثانية لفيروس كورونا مما يستوجب علينا معرفة اهم النصائح التى تساعد فى النجاة منها.

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وعرض الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" أهم النصائح التى تساعد فى الوقاية من الموجة الثانية لفيروس كورونا ، وهى:

• تناول وجبات متوازنة فى الكم والنوع ، طازجة ، غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية ، ومضادات الأكسدة.
• يوجد حوالى 25 ألف مادة ترفع المناعة، منها 600 مركب من مركبات الكاروتينويدات ،  ألف و بيتا كاروتين. 
• تناول فيتامين سى مضاد للأكسدة ، و يفيد  فيتامين سى في تكوين الكولاجين وبالتالى يحمى الأنسجة الضامة . 
• نقص فيتامين أ  يزيد من  الأمراض المعدية، ومصادر فيتامين أ ابرزها: الجزر ، البطاطا ، القرع.

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•  تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة.
• غسل الأيدي بالماء و الصابون كثيرًا وفى حال عدم توفرهم نستخدم الكحول.
• ممارسة آداب السعال وهى الحفاظ: على مسافة مترين من الآخرين عند العطس أو الكحة، وتغطية الأنف والفم عند العطس بمنديل ورقى يستخدم مرة واحدة أو بالملابس مثل الكم ، والتخلص من المنديل المستخدم بطريقة صحية بوضعه فى كيس وغلقه بإحكام، و غسل اليدين بعد العطس، واستخدام الكمامة فى الاماكن المزدحمة.
• النوم ليلًا بشكل متواصل فى الظلام يرفع المناعة 
• التهوية الجديدة واستنشاق الهواء النقى  ينشطان المناعة والرئتين وكافة أجهزة الجسم .
• تحريك العضلات، الحكة المحدودة تقلل المناعة ، والرياضة صحة وبركة ومناعة خاصة عند شروق الشمس
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