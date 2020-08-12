كيف تتجنب الموجة الثانية لكورونا

يحذر العديد من الاطباء وخبراء الصحة من عودة موجة ثانية لفيروس كورونا مما يستوجب علينا معرفة اهم النصائح التى تساعد فى النجاة منها.





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وعرض الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" أهم النصائح التى تساعد فى الوقاية من الموجة الثانية لفيروس كورونا ، وهى:





• تناول وجبات متوازنة فى الكم والنوع ، طازجة ، غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية ، ومضادات الأكسدة.

• يوجد حوالى 25 ألف مادة ترفع المناعة، منها 600 مركب من مركبات الكاروتينويدات ، ألف و بيتا كاروتين.

• تناول فيتامين سى مضاد للأكسدة ، و يفيد فيتامين سى في تكوين الكولاجين وبالتالى يحمى الأنسجة الضامة .

• نقص فيتامين أ يزيد من الأمراض المعدية، ومصادر فيتامين أ ابرزها: الجزر ، البطاطا ، القرع.





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• تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

• غسل الأيدي بالماء و الصابون كثيرًا وفى حال عدم توفرهم نستخدم الكحول.

• ممارسة آداب السعال وهى الحفاظ: على مسافة مترين من الآخرين عند العطس أو الكحة، وتغطية الأنف والفم عند العطس بمنديل ورقى يستخدم مرة واحدة أو بالملابس مثل الكم ، والتخلص من المنديل المستخدم بطريقة صحية بوضعه فى كيس وغلقه بإحكام، و غسل اليدين بعد العطس، واستخدام الكمامة فى الاماكن المزدحمة.

• النوم ليلًا بشكل متواصل فى الظلام يرفع المناعة

• التهوية الجديدة واستنشاق الهواء النقى ينشطان المناعة والرئتين وكافة أجهزة الجسم .