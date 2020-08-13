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رياضة

أخبار الرياضة.. رد قاسي من زوجة أحمد فتحي على إدارة الأهلي.. سر انفعال الخطيب بسبب رمضان صبحي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:35 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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محمد السعيد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

قصفت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحى جوكر النادي الأهلى ومنتخب مصر، جبهة المجلس الأحمر بقيادة محمود الخطيب برسالة غامضة نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وذلك عقب ساعات من إعلان رمضان صبحى لاعب الفريق الشاب رفضه البقاء فى القلعة الحمراء بانتهاء إعارته.

تراجعت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحى عن تصريحها الغامض تعليقا على إعلان النادي الأهلى خروج رمضان صبحى لاعب الفريق المعار إليه من هيدرسفيلد الإنجليزى من حساباته عقب إبداء اللاعب رغبته الانتقال إلى نادي بيراميدز الموسم المقبل.

كشف الإعلامى أحمد شوبير نجم النادي الأهلى ومنتخب مصر السابق سر انفعال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى فى حفل تدشين ستاد الأهلى we والسلام أمس عقب الاعلان عن رفض رمضان صبحى لاعب الفريق الشاب البقاء فى القلعة الحمراء مبديا رغبته فى الانتقال لنادي بيراميدز الموسم القادم عن طريقه ناديه الأصلى هيدرسفيلد الإنجليزى .

أكد جوليام بلاج الصحفي بشبكة " بي بي سي" العالمية، أن خورخي مينديز  وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عرض موكله مؤخرا على إدارة نادي برشلونة، للانصمام إلى صفوف البلوجرانا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

رد يوسف إبراهيم أوباما، صانع ألعاب الزمالك، بقوة على تصريحات أحمد حسام ميدو نجم الفريق الأبيض وتوتنهام الإنجليزى السابق حول تصريحات الأخير بشأن رفض اوباما تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء. 

كشفت المسحة الطبية لفريق المصري البورسعيدي عن إيجابية 20 حالة بفيروس كورونا قبل مواجهة الإسماعيلي في الجولة 19 من الدوري المصري.

شن وائل جمعة، قائد النادي الأهلي وصخرة دفاعه السابق هجومًا عنيفًا على رمضان صبحي، لاعب الفريق الشاب، عقب رفضه تمديد إعارته أو الانتقال للقلعة الحمراء على سبيل البيع النهائي، معلنًا انتقاله إلى نادي بيراميدز في الموسم المقبل. 

أعلن ليفربول رسميًا، اليوم الخميس، عن القميص الاحتياطي الذي سيرتديه في الموسم الجديد 2020-2021.


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