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تعليم

18 مليار جنيه.. جامعة بدر : إنشاء أكبر مدينة طبية في إفريقيا والشرق الأوسط

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:17 م
جامعة بدر
جامعة بدر
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أعلن الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية و رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، وشركة "هواوى" العالمية والممثل عنها  فينسنت صن رئيس مجلس ادارة هواوى مصر وشمال أفريقيا؛ لتصميم وإنشاء البنية التحتية التكنولوجية؛ لأكبر مدينة طبية متكاملة فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا؛ تحت اسم "كابيتال ميد"CAPITALMED  فى مدينة بدر أمام العاصمة الإدارية مباشرة باستثمارات تتجاوز (18) مليار جنيه والمملوكة لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية.


أضاف رئيس مجلس إدارة شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، أن شركة "هواوى" ستقوم بتصميم وتنفيذ البنية التحتية للمدينة الطبية؛ لتصبح أول مدينة طبية ذكية بالمنطقة، كما ستقوم شركة "هواوى"، بتوريد وتركيب الأجهزة التكنولوجية الخاصة بالمشروع والإشراف على التشغيل وتدريب العاملين فى المدينة الطبية على استخدام الشبكة بجانب التطوير المستمر لها.. موضحًا أنه تم الاتفاق مع شركة "هواوى"، على أن تكون البنية التحتية التكنولوجية لشبكة المدينة الطبية مؤهلة لتشغيل الجيل الخامس "5G" من تكنولوجيا الاتصالات فى المستقبل.


أوضح الدكتور حسن القلا، أن شركة "هواوى" لديها خبرات كبيرة فى إنشاء وتطوير المدن الذكية والطبية على مستوى دول العالم المتقدم؛ ولديها أحدث ما توصل إليه العالم فى مجال تكنولوجيا إنشاء البنية التحتية المعلوماتية للمدن الذكية.. كاشفًا عن أنه سيتم إنشاء الشبكة اللاسلكية من الجيل السادس لشبكات "wifi 6"، وهو أحدث ما توصل له العالم فى هذا المجال والمكافئ للجيل الخامس فى شبكات المحمول من حيث التغطية وعدد المستخدمين والسرعة والكفاءة.


أشار رئيس مجلس إدارة شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، الى أن مشروع المدينة الطبية "كابيتال ميد"، سيوفر (15) ألف فرصة عمل عند اكتمال جميع مراحله، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى خلال عام (2022).. مضيفًا أن المشروع يشمل (16) مبنى عبارة عن: " مستشفى جامعى سعة 375 سريرا لكل التخصصات، ومجمع عيادات بعدد (168) عيادة تخصصية مختلفة، ومستشفى للتأهيل وجراحات التجميل والتعافى، ومستشفى متقدم لعلاج الإصابات والحوادث، ومستشفى للطب الشخصى المتقدم، ومستشفى لنقل وزرع الأعضاء، ومركز محاكاة متقدم للتدريب وللتعليم الصحى والطبى المستمر، ومستشفى افتراضى، و11 مستشفى تخصصيا، ومحطة خدمات مركزية، ومبنى التحكم والإدارة، ومركز لرعاية المسنين وللرعاية الطبية والصحية طويلة الأمد، وفندق، ومول ومركز تجارى".


وشهد الحفل الأستاذ الدكتور محمود الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة، و أعضاء مجلس إدارة الشركة د. أحمد طاهر و  أحمد القلا و الدكتور محمد إيهاب فتوح، والدكتور سامى جادالله منسق عام المشروع، و حضر توقيع العقد فى جامعة بدر، كل من الدكتور محمد سليمان، الأمين العام لجامعة بدر وعضو مجلس إدارة الشركة، والدكتور أشرف حيدر، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الدولية.
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