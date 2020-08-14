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فن

بفستان أبيض.. إنجى علاء تستعرض جمالها على شاطئ البحر

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:36 ص
انجي علاء
انجي علاء
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محمد بدران
شاركت السيناريست إنجى علاء جمهورها بصور جديدة لها من خلال حسابها الرسمى بموقع التواصل الإجتماعى "انستجرام".

وظهرت إنجى خلال قضاء إجازتها الصيفية على شاطئ البحر ترتدى فستان ابيض انيق وتركت شعرها الأسود متطاير بطريقة انسيابية نالت إعجاب متابعيها.

وشاركت انجي علاء في مسلسل النهاية الذي عرض في الموسم الرمضاني 202‪0. 

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.


‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي تصميم ملابس انجي علاء .


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