إيطاليا ترحب باتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات

أبدت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الجمعة الترحيب بإعلان اتفاقية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، معربة عن "الأمل بأن تساهم هذه الخطوة المهمة في إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".



ونوهت الخارجية الإيطالية في مذكرة غداة الإعلان عن اتفاقية التطبيع بوساطة أمريكية بـ"إن القرار الإسرائيلي بتعليق ضم أجزاء من الضفة الغربية يشكل تطورًا إيجابيًا نأمل أن يكون في صالح استئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في إطار حل الدولتين العادل والمستدام ".



وأشارت إلى أن إيطاليا تواصل دعمها بقوة لحل الدولتين باعتباره "البديل الوحيد لضمان السلام والازدهار في كل أنحاء المنطقة".

