أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يتوعد كهربا رغم عقوبة الفيفا.. كورونا يضرب الوداد قبل مواجهة الأهلي.. حالة لاعبي المصري الطبية قبل لقاء الإسماعيلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





وقع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، عقوبة الإيقاف 6 أشهر على محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادى الأهلى وتغريمه 33 مليون جنيه لمصلحة ناديه الزمالك عقب فسخه عقده مع القلعة البيضاء من طرف واحد فى يوليو الماضى.





كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، تفاصيل الحكم عليه في قضية نادي الزمالك وانتقاله للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد خوضه تجربة احتراف بسيطه مع نادي أفيس البرتغالي.





رفض اتحاد الكرة الاتهامات التى أطلقها محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادى الأهلي والتى تضمنت محاباة الجبلاية للزمالك ما تسبب تغريمه ماليا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.





أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لن يكتفى بالغرامة التى وقعها فيفا اليوم على محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأبيض الهارب وقدرها 33 مليون جنيه مصري.





أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم،تأجيل مباراة الوداد المغربي والجيش الملكي، التي كان من المقرر إقامتها، اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري المغربي.





كشف مجلس إدارة النادي المصري إمكانية المشاركة في مباراة النادي الإسماعيلي الشقيق بالدوري العام، والمقرر لها الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب ،في ظل احترام المجلس لقرار استمرار مسابقة الدوري العام لهذا الموسم بدليل مشاركة النادي مع نادي الزمالك الشقيق في أول مباراة بعد استئناف المسابقة.





أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان،بيان رسمي،بسبب تأجيل مباراة الإسماعيلي والمصري في المباراة المقرر إقامتها في السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الـ١٩ من مسابقة الدوري العام.























