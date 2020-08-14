استقرار سياسي وأمني| خبير يكشف سبب الإنجازات العملاقة على مدار 6 سنوات في عهد السيسى

أشاد الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، بتحقيق الإنجازات العملاقة على مدار الـ6 سنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك أسبابا قوية دفعت لتحقيق هذه الإنجازات العملاقة





وأضاف "الإدريسي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الاستقرار السياسي والأمني من أهم العوامل التي ساعدت على هذا الأمر لافتًا إلى أن الدولة كانت لديها الرغبة الحقيقية في تحقيق تلك الإنجازات علاوة على رغبة ووعي المواطن المصري.





وأكد أن ثقة القطاع الخاص في الخطوات الاقتصادية التي قامت بها الدولة أسهمت في زيادة المشروعات القومية، مشيرًا إلى أنه في بداية جائحة كورونا كان هناك تعامل مع الجائحة، لأن جزءًا منها مرتبط بتقديم حوافز اقتصادية مهمة جدًا للقطاعات المتضررة.





وأوضح أن الدولة تشهد تعاونًا موسعًا مع القطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص، وجذب مستثمرين جدد، مؤكدًا أن الدولة تعي أهمية القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يوجه بضرورة توفير المناخ المناسب للاستثمارات وتوفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين.





وتابع أن الدولة استطاعت توفير الآلاف من فرص العمل وتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي، موضحًا أنه كان للقطاع الخاص دور كبير في توفير خامات تلك المشروعات الضخمة.







