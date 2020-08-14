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أخبار العالم

بومبيو: هناك حاجة عاجلة للتهدئة في شرق المتوسط

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:35 م
صدى البلد
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أحمد محرم
نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، حول لقائه اليوم مع وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس خلال زيارتهما للنمسا اليوم.

وكتب بومبيو في تغريدته "فرصة مهمة للحديث مع وزير الخارجية اليوناني دندياس في فيينا اليومحول الحاجة العاجلة لتهدئة التوتر في شرق المتوسط".


وكان دندياس قد أكد أنه لا يمكن مقارنة الاتفاقية غير القانونية بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا، بالاتفاقية الموقعة مع مصر.

وأضاف دندياس في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر يخدم المصلحة الوطنية في ظل الظروف السائدة في المنطقة".

وأعرب عن أمله بأن يكون ذلك بداية لاستمرار ترسيم الحدود البحرية مع مصر ومع دول المنطقة.

ولفت إلى أن القيادة التركية تفضل خيار فرض الأمر الواقع بدلا من الحوار، وسياسة قانون الأقوياء بدلا من الأعراف الدولية.

وأشار إلى أن اليونان بلد مسالم، ولكنها مستعدة دائمًا للدفاع الكامل عن سيادتها الوطنية وحقوقها القانونية.

ووقعت مصر واليونان، الأسبوع الماضي، اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين.

وقال سامح شكري وزير الخارجية، خلال اللقاء الذي جمعه مع نظيره اليوناني، إنه تم التوصل للاتفاق بعد سلسلة من المباحثات ويتفق مع قانون البحار واتفاقيات الأمم المتحدة.
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