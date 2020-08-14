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رياضة

سيتين بعد إذلال برشلونة من بايرن ميونخ: الحديث مبكر عن مستقبلي مع الفريق

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:38 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
علق كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة، على خروج فريقه من دور ربع النهائي على يد بايرن ميونخ الألماني.

وقال سيتين في تصريحات بعد المباراة:" نحن محبطون للغاية لكن يجب أن نفكر في المستقبل وفي تحسين الصورة التي ظهرنا بها اليوم، نعتذر للجمهور على هذه النتيجة, المستقبل سوف يكون افضل."

وأضاف:"أنا حزين بسبب الهزيمة وليس على مستقبلي، ماحدث اليوم هو إهانه ، لنرى ردة فعل المسؤولين."

وأكمل قائلًا:" لا أتحمل الهزيمة بمفردي، ما زال الأمر مبكرًا للحديث حول بقائي ام لا. هذا لا يعود لي."

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا بهزيمة مذلة من بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين.
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