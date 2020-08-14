سيتين بعد إذلال برشلونة من بايرن ميونخ: الحديث مبكر عن مستقبلي مع الفريق





وقال سيتين في تصريحات بعد المباراة:" نحن محبطون للغاية لكن يجب أن نفكر في المستقبل وفي تحسين الصورة التي ظهرنا بها اليوم، نعتذر للجمهور على هذه النتيجة, المستقبل سوف يكون افضل."





وأضاف:"أنا حزين بسبب الهزيمة وليس على مستقبلي، ماحدث اليوم هو إهانه ، لنرى ردة فعل المسؤولين."





وأكمل قائلًا:" لا أتحمل الهزيمة بمفردي، ما زال الأمر مبكرًا للحديث حول بقائي ام لا. هذا لا يعود لي."





وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا بهزيمة مذلة من بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين.

علق كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة، على خروج فريقه من دور ربع النهائي على يد بايرن ميونخ الألماني.