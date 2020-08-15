انطلاق المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين في شمال سيناء

وأوضحت أن الهدف منها اكتشاف الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين اثناء الحمل من خلال عمل تحاليل ضرورية عباره مرض التهاب الكبدىb والإيدز " مرض المناعة المكتسبة " واكتشاف مرض الزهرى واكتشاف مرض السكر العشوائي وأمراض الضغط وباقي الخدمات التي تقدم لرعايا الحامل سواء جديده او متردده داخل الًوحده الصحية.اقرا ايضا: