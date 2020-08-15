انطلاق المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين في شمال سيناء

انطلقت اليوم السبت، المبادرة الرئاسية «للعناية بصحة الأم والجنين» بمحافظة شمال سيناء ، وذلك للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان في جميع مراكز الرعاية الصحية الأساسية
وأعلن الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر علي جميع الحوامل الجديدة والمترددة، وذلك بعمل التحاليل اللازمة للحامل مثل تحليل الهيموجلوبين وال RH - سكر عشوائي ، بالإضافة الي ثلاث تحاليل جديده تقدم لاول مره في المبادره وهي الالتهاب الكبدي - HiB - الايدز HiV- الزهري.
وسيتم تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بالمستشفيات
، مشيرًا إلى أنه تم توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها طبقًا لعدد السيدات الحوامل بكل وحدة، والتى يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة ٨ وحتى ٢ بعد الظهر .
وأكد الدكتور شوكة ، أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، والاختبار السليم باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.
وقالت الدكتورة انتصار سري منسق عام المبادرة، أن جميع البيانات والنتائج تسجل الكتروني وتكتب علي كارت السيدة الحامل في سرية تامة.
وأضافت ،أن الكشف أثناء المبادرة مرة واحدة فقط للحامل لاكتشاف أي مرض من خلال نتائج التحاليل ويتم احالتها الى المستوى الأعلى من المستشفيات مع العلاج والمتابعة.
وأوضحت أن الهدف منها اكتشاف الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين اثناء الحمل من خلال عمل تحاليل ضرورية عباره مرض التهاب الكبدىb والإيدز " مرض المناعة المكتسبة " واكتشاف مرض الزهرى واكتشاف مرض السكر العشوائي وأمراض الضغط وباقي الخدمات التي تقدم لرعايا الحامل سواء جديده او متردده داخل الًوحده الصحية.
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وأعلن الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر علي جميع الحوامل الجديدة والمترددة، وذلك بعمل التحاليل اللازمة للحامل مثل تحليل الهيموجلوبين وال RH - سكر عشوائي ، بالإضافة الي ثلاث تحاليل جديده تقدم لاول مره في المبادره وهي الالتهاب الكبدي - HiB - الايدز HiV- الزهري.
وسيتم تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بالمستشفيات
، مشيرًا إلى أنه تم توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها طبقًا لعدد السيدات الحوامل بكل وحدة، والتى يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة ٨ وحتى ٢ بعد الظهر .
وأكد الدكتور شوكة ، أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، والاختبار السليم باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.
وقالت الدكتورة انتصار سري منسق عام المبادرة، أن جميع البيانات والنتائج تسجل الكتروني وتكتب علي كارت السيدة الحامل في سرية تامة.
وأضافت ،أن الكشف أثناء المبادرة مرة واحدة فقط للحامل لاكتشاف أي مرض من خلال نتائج التحاليل ويتم احالتها الى المستوى الأعلى من المستشفيات مع العلاج والمتابعة.
وأوضحت أن الهدف منها اكتشاف الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين اثناء الحمل من خلال عمل تحاليل ضرورية عباره مرض التهاب الكبدىb والإيدز " مرض المناعة المكتسبة " واكتشاف مرض الزهرى واكتشاف مرض السكر العشوائي وأمراض الضغط وباقي الخدمات التي تقدم لرعايا الحامل سواء جديده او متردده داخل الًوحده الصحية.
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