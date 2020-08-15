نهال عنبر عن شويكار: اتعلمنا منها الرقي والالتزام والأخلاق ..فيديو

وصلت الفنانة نهال عنبر إلى مستشفى الصفا بمحافظة الجيزة، للتحرك مع جثمان الفنانة الراحلة شويكار إلى مثواها الأخير.

وقالت نهال عنبر، عن الفنانة شويكار "اتعلمنا منها التمثيل والرقى فى الأخلاق والالتزام، إ نها امرأة صاحبة أخلاق وراقية فى تعاملها".

وأضافت "كلمتها من فترة قريبة وزرتها من كام شهر وكانت جميلة اووى ومتفائلة".

وأضافت "كلمتها من فترة قريبة وزرتها من كام شهر وكانت جميلة اووى ومتفائلة".

وكانت الفنانة شويكار فارقت الحياة أمس عن عمر يناهز 82 عاما، وكان عدد كبير من الجمهور قد أعتقد أن عمرها 85 عاما لأن هناك إحدى الصفحات الشهيرة بتقديم المعلومات قد أخطأت فى تاريخ ميلادها فقد ولدت شويكار عام 1938، وليس عام 1936 كما أشيع.





وتوفيت شويكار بعد صراع مع المرض حيث أصيبت فى الأيام الأخيرة بوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها إلى مستشفى الصفا وتعرضت بعد ذلك إلى انفجار فى المرارة أدى إلى رحيلها.





وكانت شويكار فى الفترة الأخيرة ابتعدت عن التمثيل حيث قررت أن تعيش حياة عائلية مستقرة مع ابنتها وأحفادها، وتتابع الأعمال الفنية دون المشاركة.



