AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نهال عنبر عن شويكار: اتعلمنا منها الرقي والالتزام والأخلاق ..فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:32 م
صدى البلد
Advertisements
سيد أحمد- عمر خالد- محمد صبحي
وصلت الفنانة نهال عنبر إلى مستشفى الصفا بمحافظة الجيزة، للتحرك مع جثمان الفنانة الراحلة شويكار إلى مثواها الأخير.

وقالت نهال عنبر، عن الفنانة شويكار "اتعلمنا منها التمثيل والرقى فى الأخلاق والالتزام، إنها امرأة صاحبة أخلاق وراقية فى تعاملها".

وأضافت "كلمتها من فترة قريبة وزرتها من كام شهر وكانت جميلة اووى ومتفائلة".

وكانت الفنانة شويكار فارقت الحياة أمس عن عمر يناهز 82 عاما، وكان عدد كبير من الجمهور قد أعتقد أن عمرها 85 عاما لأن هناك إحدى الصفحات الشهيرة بتقديم المعلومات قد أخطأت فى تاريخ ميلادها فقد ولدت شويكار عام 1938، وليس عام 1936 كما أشيع.

وتوفيت شويكار بعد صراع مع المرض حيث أصيبت فى الأيام الأخيرة بوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها إلى مستشفى الصفا وتعرضت بعد ذلك إلى انفجار فى المرارة أدى إلى رحيلها. 

وكانت شويكار فى الفترة الأخيرة ابتعدت عن التمثيل حيث قررت أن تعيش حياة عائلية مستقرة مع ابنتها وأحفادها، وتتابع الأعمال الفنية دون المشاركة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن شويكار لم تعلن اعتزالها خاصة أنها أكدت فى أكثر من لقاء أنها تكره كلمة "الاعتزال" وتكتفي بالمتابعة ولكنها على الرغم من ذلك لا تحب التكنولوجيا، فلا تمتلك هاتفا محمولا أو كمبيوتر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة شويكار .. تعرف على اللحظات الاخيرة فى حياتها

وفاة شويكار.. اِعرف رأيها فى إطلاق محمد رمضان على نفسه لقب "نمبر وان"

وفاة شويكار.. ماذا قالت الفنانة عن تعامل الدولة مع فيروس كورونا؟

82 أم 85.. تعرف على العمر الحقيقي لـ شويكار

وصول دلال عبدالعزيز ونجلة حسين فهمى إلى المستشفى للتحرك مع جثمان شويكار.. فيديو

نجل فؤاد المهندس ينهار من البكاء قبل تسلم جثمان شويكار.. فيديو

ترشيحاتنا

بسبب مكالمة عاجلة.. عريس يترك عروسه في حفل الزفاف.. فيديو

فيديوجراف.. أول تعليق من رمضان صبحي بعد رحيله عن الأهلي

أخبار الفن.. الموت يفجع سامح الصريطي.. ورسالة غامضة من أحمد فلوكس

المطارات المصرية تبدأ اليوم تطبيق حظر دخول القادمين من الخارج بدون تحليل PCR

3 مكاسب لرمضان صبحي بعد الرحيل من الأهلي

شاهد.. زوجة الرئيس التونسي تخطف الأنظار في أول ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه.. ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة جريئة على البحر

غطاء الرأس واحمرار الشعر.. عادات غريبة توضح الحالة الاجتماعية للمرأة في أفريقيا

دور الضحية.. ميجان تتهم زوجها السابق بالغيرة منها وعمه يكشف كذبها | صور