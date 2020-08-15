الموت يفجع الفنان خالد النبوي





وقال خالد النبوى: "حمايا الغالي عبد العظيم المغربي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى".





وأضاف خالد النبوى قائلا: "سوف أفتقد أبا حنونا ورجل عظيم علمنا أن نحب الوطن دون شروط وتحت أي ظروف وعلمنا أن أي إنسان عربي هو أخ و مصير مشترك .. الله يرحمك برحمته الواسعة".





وكان احدث اعمال الفنان خالد النبوى مسلسل "لما كنا صغيرين" والذى شارك فى بطولته مع الفنان محمود حميدة وكريم قاسم وريهام حجاج وعرض العمل فى رمضان الماضى 2020.

نشر الفنان خالد النبوى، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يعلن فيه عن رحيل والد زوجته أو حماه عبد العظيم المغربى.