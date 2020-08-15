بعد تسجيل 75 حالة خلال يومين.. الأردن تعود للعزل الصحي من جديد

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع إجمالي الإصابات المحلية في البلاد منذ أمس الجمعة وحتي الأن الي 75 حالة.





وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها اليوم أن الحالات التي تم تسجيلها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية توزعت مابين حالات محلية والتي بلغ تعدادها 9 حالات وحالة واحد قادمة من الخارج.





وبيًت الصحة الأردنية ان الحالات المحلية توزعت على 4 في الرمثا و4 في العاصمة وحالة بمنطقة العزل في البحر الميت ، لافتة الي أنه لم يتم تسجيل أي حالة شفاء من كورونا اليوم.





وفي سياق متصل أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية وذلك علي لسان مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية عن عزل لواء الرمثا عن باقي الوية اربد ومحافظات المملكة اعتبارا من الاثنين المقبل.





وفيما يتعلق بساعات حظر التجول داخل لواء الرمثا فقد بين الفراية انه تقرر أن تكون من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من يوم الاثنين القادم، مع استمرار حرية الحركة ونشاطات المنشآت في اللواء ضمن الساعات المسموح بها العمل والحركة وذلك نقلا عن التليفزيون الأردني.





وقال الفراية أن هذا الإجراء الاحترازي، يأتي لحماية أهل اللواء، ومنع انتشار الوباء في باقي ألوية محافظة إربد والمملكة، وبهدف المحافظة على الحالة الوبائية العامة في مستويات جيدة على المستوى الوطني.