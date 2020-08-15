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سيارات

أفضل 10 سيارات كورية في السوق المصرية

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:31 م
السيارات الكورية
السيارات الكورية
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أماني نوار
استطاعت السيارات الكورية الحفاظ على مكانتها في السوق المصرية، وذلك لما تقدمه من جودة وأمان وسعر مناسب لكل من يرغب في شراء سيارة وفي هذا التقرير نرصد أهم 10 سيارات كورية في السوق المصرية.

1-هيونداي إلنترا
تأتي بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي 127 حصان وعزم دوران 155 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات الأمامية من خلال ناقل حركة أوتوماتيك يمكنها من التسارع من سرعة 0 كم إلى 100 كم في الساعة خلال 12.3ثانية ، استهلاكها للبنزين 6 لتر لكل 100 كيلو

2-هيونداي توسان
تتميز بمحرك 1600 سي سي مع ناقل حركة 6 سرعات و 1600 سي سي Turbo GDI وتتميز توسان بمواصفات أمان فائقة مثل 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية، مكابح مضادة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيً

3-هيونداي فيرنا
تأتي بمحرك بمحرك 1600 سي سي 123 حصانا متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات و بكاميرات أمامية وخلفية ومستشعرات مسافات للركن وأنظمة لتثبيت السرعة ونظام أوتوماتيكي لمنع الانزلاق ABS اما بالنسبة لاستهلاكها للوقود 6 لتر لكل100 كيلو

4- هيونداي i20
تتميز ببعض المحركات مثل المحرك 1000 سي سيتيربو والمحرك 1200 سي سي 4 سلندر، مع احتمال تقديم نسخ هايبرد منها (تعمل بالكهرباء والبنزين) ناقل حركة أوتوماتيك ،مانع للإنزلاق ، استهلاك للوقود قليل جدا 5 لتر لكل 100 كيلو .

5- كيا بيكانتو
تتميز السيارة بمحرك بنزين 3 إسطوانات بسعة 1000 سي سي بقوة 76 حصان و95 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة اوتوماتيك .

6-كيا سيراتو
تتمتع بمحرك 1600 سي سي ، ناقل حركة أوتوماتيك، مصابيح أمامية عريضة عن سابقتها كما يتوسطها شبكة أمامية ميزة بالإضافة إلى الشكل الخارجي الإنسيابي.

7-كيا سبورتاج
تتميز كيا سبورتاج  بوجود زجاج كهربائي أمامي مع التحكم به بلمسة واحدة بالإضافة إلى حامل أكواب أمامي وشاشة عرض 8 بوصة  ومكيف هوا أوتوماتيك بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف وكاميرا وحساسات عند الركن أمامية وخلفية، محرك 1600 سي سي ،ناقل حركة أوتوماتيك .

8-سانج يونج
تتميز بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 128 حصانا مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

9-كيا ستونيك
 تأتي محرك هجين خفيف جديد يجمع بين محرك بنزين تيربو 1.0 لتر ونظام كهربائي 48 فولت بمستويين من القوة 100 و120 حصانا، وعزم دوران 200 نوتين، إضافةً إلى ناقل حركة مزدوج 7 سرعات أو يدوي 6 سرعات.


10-هيونداي سنتافي
 تتميز بمحرك 1600 سي سي تيربو بجانب محرك كهربا 60 حصان ينتجوا 230 حصان و متاحة ايضا بمحرك ديزل 2200 سي سي

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