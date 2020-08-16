مصدر بالكهرباء: نصف مليون طلب لتركيب عدادات كودية للمبانى المخالفة

تلقت المنصة الإلكترونية الموحدة للكهرباء، طلبات تركيب العداد الكودية للمبانى المخالفة وإلغاء الممارسة تبلغ أكثر من نصف مليون طلب، وذلك بعد قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمد فترة التقديم إلي 30/9/2020 بعد أن كانت ستنتهى 15 أغسطس وذلك عبر هذا الرابط https://eehc.ses360.net/ .





وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، إن الدكتور محمد شاكر يتلقى تقارير دورية عن عدد الزوار يوميا وعدد طلبات التحويل من نظام الممارسة لاستخدام العدادات الكودية.





وجاء بالتقرير أن المنصة تستقبل حوالى 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة، كما تلقت مايزيد عن نصف مليون طلب، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.









وأوضح المصدر أن الدكتور شاكر يؤكد مرارا ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكاواهم، خاصة وأن هناك خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية للتواصل مع المواطنين.



