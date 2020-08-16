مصدر بالكهرباء: نصف مليون طلب لتركيب عدادات كودية للمبانى المخالفة

تلقت المنصة الإلكترونية الموحدة للكهرباء، طلبات تركيب العداد الكودية للمبانى المخالفة وإلغاء الممارسة تبلغ أكثر من نصف مليون طلب، وذلك بعد قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمد فترة التقديم إلي 30/9/2020 بعد أن كانت ستنتهى 15 أغسطس وذلك عبر هذا الرابط https://eehc.ses360.net/ .
وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، إن الدكتور محمد شاكر يتلقى تقارير دورية عن عدد الزوار يوميا وعدد طلبات التحويل من نظام الممارسة لاستخدام العدادات الكودية.
وجاء بالتقرير أن المنصة تستقبل حوالى 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة، كما تلقت مايزيد عن نصف مليون طلب، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.
وأوضح المصدر أن الدكتور شاكر يؤكد مرارا ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكاواهم، خاصة وأن هناك خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية للتواصل مع المواطنين.
ومن أهم الشروط والأوراق المطلوبة لتركيب العداد الكودي للمباني المخالفة
- ألا يكون المبنى على أراضٍ أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالفًا لشروط الطيران المدني، أو للمسافات الآمنة، ومقام طبقًا لشروط وخرائط هيئة المساحة.
- العداد الكودي هو عداد مسبق الدفع لا يختلف عن غيره في طرق الشحن أو الشكل الخارجي ولا تختلف أيضًا طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك به.
- يختلف العداد الكودي عن غيره في سند الملكية فقط، ولا يعتد به كسند ملكية أو سندًا قانونيًا بعدم مخالفة العقار، ولا يحمل اسم صاحب الوحدة المتعاقد عليها لكن يحمل رقما كوديا للعداد.
الأوراق المطلوبة: بطاقة الرقم القومي، وعقد تملك أو إيجار للوحدة المخالفة، ومحضر ممارسة من فرع الكهرباء، وموافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة أو مقايسة العقار، وتوكيل رسمي في حالة تقديم عداد كودي للغير.
يتم التقديم على طلب العداد الكودي من خلال المنصة الوحدة للخدمات الذكية التي أطلقتها القابضة للكهرباء.
يُسمح بالتقديم على العداد الكودي لصاحب العقار أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي أو من خلال أحد الأقارب من الدرجة الأولى وفقًا لبطاقة الرقم القومي.
رسوم تركيب العداد الكودي، تختلف حسب نوع العداد.
إمكانية السداد الإلكتروني على منصة الخدمات الذكية في حالة إرسال إشعار بقيمة المطالبة عن طريق كارت ميزة أو فوري، أو السداد في مركز الخدمة التابع له.
يستغرق تركيب العداد 7 أيام عمل من تاريخ سداد المقايسة في حال وجود تيار بالعقار وعدم وجود معوقات، وفي حالة التوصيل للعقار لأول مرة على الجهد المنخفض يستغرق تقديم الطلب يومًا واحدًا، وعمل المعاينة وإعداد المقايسة وادراجها للسداد 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، وتنفيذ المقايسة وتركيب العداد 8 أيام بعد سداد المقايسة واستخراج تصاريح الحفر، ليكون إجمالي الفترة 16 يومًا.
عند التقديم على طلب العداد الكودي على الموقع يجب أن يكون الاسم المدرج بالطلب نفس الاسم الموجود في البطاقة ويكون الاسم رباعي حتى لا يتم رفض الطلب، ولن يتم قبول الطلب في حالة اختلاف بيانات الطلب عن البيانات في البطاقة المرفقة بخلاف العنوان.