بمليون و900 ألف تويوتا كامري في السوق المصري

تم طرح تويوتا كامري موديلات 2020 ، في السوق المحلي المصري في هذا الوقت ، وتتميز السيارة بمحرك 2500 سي سي 4 سلندر بقوة 178،حصان وعزم دوران بواقع 231 نيوتن متر ، وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات ، والذي يرسل القوة إلى العجلات الامامية للسيارة ،كما تبلغ السيارة 4.8 متر للطول و1.8 متر للعرض ، 1.4متر و2.8 متر لطول قاعدة العجلات .
وتعتبر هذه السيارة من اعلى فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم ، وتحقق السيارة جودة الركوب مع الكثير من مميزات الامان ،كما أنها مريحة مع مرحكات قوية ومقصورة داخلية راقية ، ونظام معلومات ترفيه سهل الاستخدام تعرف السيارة بتقييمات السلامة للعائلات .
وتعتبر هذه السيارة من اعلى فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم ، وتحقق السيارة جودة الركوب مع الكثير من مميزات الامان ،كما أنها مريحة مع مرحكات قوية ومقصورة داخلية راقية ، ونظام معلومات ترفيه سهل الاستخدام تعرف السيارة بتقييمات السلامة للعائلات .
أما من الداخل فقمر القيادة مزينة بقطع نحاسية مع مقاعد مكسوة بأفخم أنواع الجلود تستطيع استيعاب 5 أشخاص بارتياحية من نظام ترفهي مذهل متصل بشاشة مالتيميديا يصل قياسها إلى 12.3 بوصة.
سعر السيارة تويوتا كامري 2020 في مصر بمليون و900 ألف جنيه ، حيث تقدم في فئة واحدة فقط في مصر ، وهي الفئة الهاي لاين ، وذلك وفقا للتقارير سيتم طلب السيارة بشكل خاص من الخارج للراغبين فيها .