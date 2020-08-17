بمليون و900 ألف تويوتا كامري في السوق المصري

أما من الداخل فقمر القيادة مزينة بقطع نحاسية مع مقاعد مكسوة بأفخم أنواع الجلود تستطيع استيعاب 5 أشخاص بارتياحية من نظام ترفهي مذهل متصل بشاشة مالتيميديا يصل قياسها إلى 12.3 بوصة.



