من طرابلس| وزير الخارجية الألماني يحذر من "هدوء مخادع" في ليبيا





وانتقد "ماس" في طرابلس اليوم الإثنين، أن أطراف النزاع سيواصلون تسليحهم من قبل حلفائهم الأجانب.









وفي محادثات مع رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، فايز السراج، والعديد من الوزراء، أراد تعزيز إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول مدينة سرت المحاصرة.







