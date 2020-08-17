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توك شو

الانتهاء من 90% من الحي الحكومي.. العاصمة الإدارية: الإنشاءات لم تكلف الحكومة جنيها واحدا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:41 م
العاصمة الادارية
العاصمة الادارية
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قسم التوك شو
قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن الحكومة أنهت ما يقارب 90 إلى 95 بالمائة من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتكون الحي من 31 من المباني الضخمة تمثل 31 وزارة، ومبني مجلس الوزراء، ومبني البرلمان الجديد.

وأوضح "الحسيني"، في مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن ما تبقى من العمل في ذلك الحي هو فقط التشطيبات الداخلية، ويتم ربط المرافق بالشبكة العمومية مثل الغاز والماء البارد والبنية التحتية الذكية، مضيفا أنه في بداية عام 2021 سيكون تم الانتهاء من الحي الحكومي بالكامل وتستطيع الحكومات الانتقال في منتصف عام 2021 بعد مرحلة الاختبارات والتسكين المبدئي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن فيروس كورونا كان سببا لتأخير العمل، لافتا إلى أن رئيس الوزراء اليمني أثناء زيارته أراد زيارة العاصمة الجديدة خاصة البرج الأيقوني أطول برج في أفريقيا والمخطط له بأن يكون بطول 400 متر تقريبا المنفذ منها حتي الآن 200 متر.

ونوه بأن مشروع النهر الأخضر هو مشروع واعد جدا، حيث إنه يمتد لما يقارب 35 كم وعرضه من 500 م إلي 1كم ممتد من شرق إلي غرب العاصمة الجديدة باتجاه قناة السويس وهو عبارة عن مساحات خضراء ضخمة، متابعا أن المشروع مقسم إلي مراح وتم البدء في المرحلة الأولى بالفعل.

وأكد أن العاصمة الجديدة سيكون تعدادها ما يقارب 6 مليون نسمة من جميع فئات الشعب، مؤكدا أن تكلفة مشروع العاصمة الجديدة على الدولة هي صفر حيث إن الدولة بالفعل تملك الأرض والمستثمرين هم من قاموا ببناء العاصمة.

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