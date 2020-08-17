انتحار مريض نفسي بقرص غلال بإحدى قرى ملوي جنوب المنيا

انهي مزارع في العقد الثالث من عمرة بقرية تونة الجبل بمركز ملوى جنوب المنيا حياتة منتحرا بتناول قرص غلة سام ليهرب من معاناتة مع المرض النفسي





تلقى اللواء محمود خليل مدير امن المنيا إخطار من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بورود إخطار من الدكتور اسحاق ابرهيم مدير مستشفي ملوي العام بوصول فلاح في العقد الثالث من عمرة ملوى جثة هامدة





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وعلي الفور انتقل العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية والمقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوى





حيث تبين ان مزارع أنهي حياتة بتناول قرص غلة سام لينهي حياتة منتحرا ليتخلص من معاناتة مع المرض حيث انة يعاني من مرض نفسي منذ سنوات



