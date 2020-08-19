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فن

شاهد.. حلقات مجمعة لـ قوت القلوب على الحياة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:27 ص
مسلسل قوت الفلوب
مسلسل قوت الفلوب
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أحمد إبراهيم
تبدأ قناة "الحياة" عرض الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" على شاشتها بداية من يوم السبت الموافق 5 سبتمبر، حيث يذاع في تمام الساعة التاسعة مساءً.


كما تعرض "الحياة" بداية من يوم الأحد المقبل 23 أغسطس وحتى الجمعة 4 سبتمبر حلقات مجمعة من الجزء الأول للمسلسل.


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مسلسل "قوت القلوب" من بطولة ماجدة زكي وخالد زكي وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومحمد أنور وإسلام جمال ونورهان، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد الحناوي، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.


تدور أحداث المسلسل حول قوت التي تقوم بدورها الفنانة ماجدة زكي، وتعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل مع أبنائها في إطار اجتماعي عائلي.

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