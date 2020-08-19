بخرزة زرقاء.. مريم أوزرلي بإطلالة بسيطة من بيتها

صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" خلال كواليس جلسة تصوير جديدة لها

وظهرت

بإطلالة بسيطة وناعمة من منزلها،

وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها؛ ليعبروا عن حبهم الشديد لها.