بخرزة زرقاء.. مريم أوزرلي بإطلالة بسيطة من بيتها

شاركت الممثلة التركية مريم أوزرلي صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" خلال كواليس جلسة تصوير جديدة لها.
وظهرت مريم أوزرلي بإطلالة بسيطة وناعمة من منزلها، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها؛ ليعبروا عن حبهم الشديد لها.
واختارت الممثلة التركية مريم اوزرلي إطلالتها وهي ترتدي تيشرت اصفر بنصف كم، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وتركت مريم اوزرلي شعرها منسدلا عبر اكتافها؛ بطريقة عشوائية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
ولم تتكلف مريم اوزرلي في وضع الماكياج، فتزينت باختيار الليب جلوس باللون الروز الفاتح.
وتأنقت مريم اوزرلي بارتداء الإكسسوارات؛ حيث تزينت بإختيار قلادة حلقات ناعمة باللون الذهبي مع اسوارة بخرزة زرقاء، وساعة يد باللون الذهبي أيضا .
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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