AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التنظيم والإدارة يوافق على تثبيت 659 موظفا متعاقدا بمديرية التربية والتعليم بالشرقية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:28 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن إنهاء إجراءات الموافقة على تثبيت 659 موظفا متعاقدا بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، وذلك فى إطار الجهود التى يبذلها الجهاز لتفعيل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وإجراء التثبيتات لمن تتوافر فيهم الشروط من المتعاقدين طبقا للقانون واللائحة التنفيذية.

وذكر الجهاز في بيان له اليوم أنه تم الانتهاء من تثبيت 232 متعاقدا بإدارة الحسينية التعليمية، وتثبيت 325 متعاقدا بإدارة غرب الزقازيق التعليمية، وتثبيت 64 بإدارة مشتول السوق بالإضافة إلى تثبيت 38 متعاقدا بإدارة القرين التعليمية، وتم إرسال موافقة الجهاز إلى كل من وزارة المالية وديوان المحافظة لإعمال شئونهما.

اقرأ ايضا:

وتضمن البيان أن الجهاز قام بتثبيتهم إعمالا لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأن يتم التعيين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة والتى تضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل فى وظائف واردة فى موازنة الوحدة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول (أجور)، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقدهم قبل 30/6/2016.

ويقوم الجهاز بمراجعة طلبات عدة وحدات بالجهاز الإدارى للدولة تمهيدا لإنهاء إجراءات تثبيت المتعاقدين بهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة فى بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائف إلى جانب مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة تحديث الملف الوظيفي وقاعدة الدفع الاليكتروني للتأكد من دقة البيانات.

وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحدات الجهاز الإداري للدولة بمراجعة المستندات المرفقة في طلبات التثبيت والتأكد من موافقتها لصحيح القانون، كما ناشدهم أيضا بسرعة الرد على طلبات الجهاز باستيفاء بيانات الطلبات حتي يتسنى للجهاز سرعة البت في الطلبات المقدمه إليه.
من الجدير بالذكر أن الجهاز سبق وأن انتهى من إجراءات تثبيت عدد 901 موظف متعاقد بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، في الإدارات التعليمية بمراكز القنايات والصالحية وشرق الزقازيق وبلبيس وكفر صقر وههيا والعاشر من رمضان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التنظيم والإدارة يعلن الموافقة على تثبيت 901 موظفا متعاقدا بمحافظة الشرقية

للمخاطبين بأحكام الخدمة المدنية.. التنظيم والإدارة يصدر قرار تسكين وترقية الموظفين غدا

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: غدا ترقية 250 ألف موظف بالوزارات والمصالح في جميع المحافظات ..فيديو

التنظيم والإدارة يحدد القواعد التنفيذية لقرار ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام القانون

تعليم الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة "الشروط والتفاصيل"

محافظ بني سويف يعتمد قرار تعيين 8 من مصابي العمليات الحربية

ترشيحاتنا

رئيس الحركة اللبنانية الحرة يكشف معلومات جديدة فى اغتيال رفيق الحريري

البنوك والبورصة.. المركزي يعلن غدا الخميس إجازة رسمية والعودة الأحد

منافس الأهلي.. ارتفاع عدد حالات كورونا في الوداد المغربي

كان يمتلك 9 سيارات.. نجلة أحمد راتب تكشف عن طقوس والدها في القيادة ومصير آخرها.. صور

لحماية أمن مصر القومي .. السيسى يوجه بالاستمرار في الاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام لعناصر القوات المسلحة

شكوك حول التحاق نجم الزمالك بمباراة القمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يساعد فيسبوك في نشر معلومات مضللة عن جائحة كورونا؟ دراسة تجيب

الإنفلونزا الإسبانية الوباء الأكثر فتكا في التاريخ.. كيف تعاملت مدارس العالم مع الجائحة الشرسة؟ | صور

بفستان جذاب .. سارة نخلة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة