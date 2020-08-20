دينا الشربيني تتصدر تويتر بسبب عمرو دياب ومغردون: «محظوظين ببعض»

دشَّن رواد موقع التواصل تويتر هاشتاج دينا الشربينى وذلك بعد طرح الفنان عمرو دياب لأغنيته أماكن السهر .





ونالت الأغنية إعجاب رواد تويتر وغردوا كالتالى :

-ياريتنى كنت دينا الشربينى





-عمرو دياب ودينا الشربيني في أماكن السهر حاجة قمر خالص





-يابخت دينا الشربيني بعمرو دياب والله





-عمرو دياب محظوظ بوجود دينا الشربيني في حياته





-كليب ف اماكن السهر حاجه قمر اوي و عمورة قمر و دينا الشربيني قمرين و حبهم حلو اوي





-دينا الشربيني هي ال محليه الكليب بتاع عمرو دياب الجديد حقيقي





من ناحية أخرى، يعود الهضبة عمرو دياب إلى ساحة التمثيل، وذلك بعد التعاقد مع منصة "نتفليكس" والتى أعلنت عن بعض التفاصيل الخاصة بعودته من خلال عمل درامى جديد.





ومن المتوقع أن يتضمن العمل الدرامى الذى يقوم ببطولته عمرو دياب 15 حلقة فقط.