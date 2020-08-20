الشيف علاء الشربيني يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد

الشيف

الامة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد، من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام ".









و علق علاء الشربيني قائلا " مع بداية العام الهجري يا رب حقق لنا ما نرجوه في هذا العام بكرمك وجودك يا غفور يا رحيم ".









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