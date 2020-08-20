الشيف علاء الشربيني يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد
الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:44 م
علاء الشربيني
هنأ الشيف علاء الشربيني الامة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد، من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام ".
و علق علاء الشربيني قائلا " مع بداية العام الهجري يا رب حقق لنا ما نرجوه في هذا العام بكرمك وجودك يا غفور يا رحيم ".
جدير بالذكر أن الشيف علاء الشربيني يقدم برنامج "أحلى أكلة" على شاشة ON E، كما أنه حقق نجاحًا باهرًا في عالم الطهي.
وكان علاء الشربيني قد خضع لعملية جراحية في الساقين، لمعاناته من مشكلات في الأوعية الدموية بالساق.