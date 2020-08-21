بإطلالة صيفية.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في عيد ميلاده

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة لمصممة الأزياء بسمة بوسيل،في عيد ميلاد زوجها الفنان تامر حسني بإحدى قرى الساحل الشمالي.
وخطفت زوجة تامر حسني الأنظار فى الصور بإطلالة صيفية، حيث ارتدت بلوزة أنيقة اتسمت بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر احدث صيحات الموضة وتميزت البلوزة باللون الفوشيا و نسقت معها شورت جينز.
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وانتعلت زوجة تامر حسني حذاء مسطح باللون الأبيض، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية والجابة التي منحتها إطلالة متكاملة.
ومن الناحية الجمالية،اعتمدت زوجة تامر حسني على خصلات شعرها القصير المنسدله، ولم تتكلف فى استخدام مستضرات التجميل و لكنها وضعت بعض اللمسات التي كشفت عن جمالها.