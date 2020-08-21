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منوعات

بسبب أسنانها.. عروس تعترض على دعوة صديقتها في حفل زفافها

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:44 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تحلم الفتيات أن يلتف حولها أصدقاؤها في يومها المشهود ليساندوها وبفرحون معها، ولكن عروس كان لها تحفظات شديدة الغرابة تمنعها من دعوة صديقتها من الطفولة.

فقد اعترفت عروس بأن لديها اعتراض شديد أمام مطالبة صديقتها المفضلة في طفولتها أن تكون وصيفة الشرف  في حفل زفافها، وقد جعلتها تلك التحفظات المروعة في مرمى الانتقادات.

توضح العروس المجهولة أنها وصديقتها ، اللذان يعرف كل منهما الآخر منذ طفولتهم، وكانا  يتحدثان دائمًا عن المشاركة في حفلات الزفاف عندما يكبران،  بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

حتى بعد أن ابتعدت المرأة قبل بضع سنوات ، ظل الأثنان على اتصال رغم عدم قدرتهما على رؤية بعضهما البعض كثيرًا.

لكن الآن بعد أن حان الوقت ، بدأت العروس في التفكير في وصيفات الشرف ودعوة صدديقتها:"انا اريد منها الحضور إلى الحفل وتكون وصيفتي، لكن عندما اكتشفت أنها قد أصيبت بتجويف كبير في أسنانها الأمامية ، أخشى من شكلها في الصور وفي يوم الزفاف". 

وقد انتقلت العروس  إلى "الفيسبوك" لتسأل المستخدمين: "هل أنا مخطئة  بسبب القلق من كيف ستبدو الصور في حفل الزفاف؟، وأضافت :"أنا أيضًا لا أريد أن أنظر إلى الوراء في الصور واجدها بهذا الشكل".

وتضيف: 'لا أعرف ماذا أفعل ولا أريد أن أجرح مشاعر أحد!"، لكن ليست العروس وحدها هي التي تشعر بالقلق بشأن الصور ، بل خطيبها أيضًا.

شن هجوم عنيف على العروس وخطيبها  بسبب هذا المنشور في إحدى المجموعات الخاصة بالأعراس، ووصفوها بأنها ساذجة ولا يصح التفكير في هذا الأمر وألا تجرح صديقتها .
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