أسعار ومواصفات أشهر 5 سيارات دفع رباعي في مصر.. صور

سانج يونج تيفولي ssangyong tivoli

يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم/ساعة خلال 13.1 ثانية وتباع اعلي فئة بسعر 489.900 جنية .

بمحرك 1600 سي سى ،114 حصان ، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك من خمس سرعات وتأتي بنظام الدفع الرباعي و

تأتي السيارة سوبارو subaru xv بمحرك 1600 سي سى ،114 حصان ، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك من خمس سرعات وتأتي بنظام الدفع الرباعي و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم/ساعة خلال 13.1 ثانية وتباع اعلي فئة بسعر 489.900 جنية .

تأتي السيارة سانج يونج تيفولي ssangyong tivoli بمحرك 1600 سي سي، 128 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات وتتوافر السيارة بخاصية الدفع الرباعي من الفئة الثالثة بسعر 349.900 جنيه.

كيا سبورتاج kia sportage

كيا سبورتاج kia sportage بمحرك 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر و تتاح اعلي فئة فيها بنظام الدفع الكلي للعجلات و تباع اعلي فئة فيها بسعر 519.900 جنية .









سوزوكي فيتارا suzuki vitara





سوزوكي فيتارا suzuki vitara بمحرك 1600 سي سي 120 حصان، وعزم 156 نيوتن متر، و المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك ست سرعات و تباع بسعر 385.000 جنية .









هيونداي توسان hyundai tucson



