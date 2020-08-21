أسعار ومواصفات أشهر 5 سيارات دفع رباعي في مصر.. صور

يبحث محبو السيارات عن افضل وأشهر السيارات في مصر لاقتنائها خصوصا هذه الفترة لأنه كما نعلم أن سوق السيارات في مصر الآن يشهد العديد من الخصومات والعروض لجذب العملاء للشراء.
وفي هذا السياق نطرح اسعار ومواصفات اشهر 5 سيارات دفع رباعي في مصر لأن فئة الدفع الرباعي تعتبر فئة مهمة ويعشقها العديد من محبي السيارات في مصر خصوصا محبي السفر والمغامرات.
سانج يونج تيفولي ssangyong tivoli
تأتي السيارة سانج يونج تيفولي ssangyong tivoli بمحرك 1600 سي سي، 128 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات وتتوافر السيارة بخاصية الدفع الرباعي من الفئة الثالثة بسعر 349.900 جنيه.
سوبارو subaru xv
تأتي السيارة سوبارو subaru xv بمحرك 1600 سي سى ،114 حصان ، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك من خمس سرعات وتأتي بنظام الدفع الرباعي و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم/ساعة خلال 13.1 ثانية وتباع اعلي فئة بسعر 489.900 جنية .
كيا سبورتاج kia sportage
كيا سبورتاج kia sportage بمحرك 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر و تتاح اعلي فئة فيها بنظام الدفع الكلي للعجلات و تباع اعلي فئة فيها بسعر 519.900 جنية .
سوزوكي فيتارا suzuki vitara
سوزوكي فيتارا suzuki vitara بمحرك 1600 سي سي 120 حصان، وعزم 156 نيوتن متر، و المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك ست سرعات و تباع بسعر 385.000 جنية .
هيونداي توسان hyundai tucson
السيارة هيونداي توسان hyundai tucson بمحرك 1600 سي سي تيربو 130 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 161 نيوتن متر و متاحة في اعلي فئة بظام الدفع الكلي للعجلات و تباع بسعر 557.000 جنية .