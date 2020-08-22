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ديني

الطرق الصوفية تحتفل بالعام الهجري الجديد بمسجد الحسين.. بعد قليل

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:24 م
لطرق الصوفية تحتفل
لطرق الصوفية تحتفل بالعام الهجري الجديد
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محمد صبري عبد الرحيم
تحتفل الطرق الصوفية، مساء اليوم السبت، بـ العام الهجري الجديد 1442، بمسجد الإمام الحسين، بعدما تم إلغاء الموكب الصوفى الذى كان يعقد كل عام، وذلك نظرا للإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ويلقي الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، كلمة خلال الاحتفال.

ويحضر الحفل الدكتور عبدالهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس مجلسها الأعلى، بالإضافة إلى السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، ومشايخ الطرق الصوفية وممثلين عن الأزهر الشريف، والافتاء، والأوقاف.

كما يحضر عدد محدود من الحضور في ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية. 
 
وهنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442.


ودعا الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير جديد على الشعب المصرى يحقق فيها مزيد من النجاح والتفوق والبناء لمصر الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي ومع وقوف جموع المصريين صفا واحدا خلف القيادة السياسية لتحقيق مزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة.

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