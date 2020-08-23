كارتيرون بعد الفوز في القمة 120: أنافس على المركز الثاني.. وأشكر مرتضى منصور

علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على الفوز الكبير الأهلي في الدوري المصري الممتاز.





وقال كارتيرون في تصريحات تلفزيونية على شاشة نادي الزمالك: "بشكر مرتضى منصور على الوقوب بجانب الفريق بعد ما حدث خلال الدوري الأول وأشكر اللاعبين على تحمل المسئولية".





وأضاف كارتيرون: "حزين بسبب ما حدث لعبد الشافي وكان التدخل قوي على اللاعب وأنا أثق في الناشئين".





وأكمل: "كما أن مشاركة الناشئين في المباريات تخطيط مدروس بسبب كثرة المبارايات".





وأوضح: "أعتقد أن عبدالله جمعة هو البديل الأمثل بعد إصابة عبدالشافي".





وأعلن كارتيرون أنه ينافس على المركز الثاني مع بيراميدز والمقاولون لأن الدوري بعيد.