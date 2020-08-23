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رياضة

كارتيرون بعد الفوز في القمة 120: أنافس على المركز الثاني.. وأشكر مرتضى منصور

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:34 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على الفوز الكبير الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وقال كارتيرون في تصريحات تلفزيونية على شاشة نادي الزمالك: "بشكر مرتضى منصور على الوقوب بجانب الفريق بعد ما حدث خلال الدوري الأول وأشكر اللاعبين على تحمل المسئولية".

وأضاف كارتيرون: "حزين بسبب ما حدث لعبد الشافي وكان التدخل قوي على اللاعب وأنا أثق في الناشئين".

وأكمل: "كما أن مشاركة الناشئين في المباريات تخطيط مدروس بسبب كثرة المبارايات".

وأوضح: "أعتقد أن عبدالله جمعة هو البديل الأمثل بعد إصابة عبدالشافي".

وأعلن كارتيرون أنه ينافس على المركز الثاني مع بيراميدز والمقاولون لأن الدوري بعيد.
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